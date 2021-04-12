بشرى شارة لعشاق ألعاب "بلايستيشن"

وقالت شركة "سوني"، في تصريحات نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إن "سوني" تسعى حاليا لجلب ألعاب "بلايستيشن" الشهيرة إلى الهواتف الذكية.وفعليا عينت "سوني" مديرا تنفيذيا في قسم "بلايستيشن" من أجل التركيز على نقل ألعاب المنصة الشهيرة إلى الهواتف الذكية، وكيفية استفادة الشركة اليابانية من الأمر.ولم تحدد "سوني" الأطر الزمنية لتنفيذ تلك الخطة، ولكن يتوقع أن تستغرق تلك المهمة فترة ما بين 3 إلى 5 سنوات تقريبا.وتمتلك "سوني" تاريخا طويلا من محاولات دمج ألعاب "بلايستيشن" إلى الهواتف الذكية، وكان أشهرها إطلاقها هاتف "إكسبيريا بلاي"، والذي يعتبر أول هاتف "بلايستيشن" في العالم.وكانت سوني قد تعهدت، في وقت سابق، بأن 99% من الألعاب الموجودة على منصة "بلايستيشن 4" سيمكنها أن تعمل على أجهزة "بلايستيشن 5" الجديدة.