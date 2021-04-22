بالصور: الكشف عن سيارة "بيك آب" صينية عملاقة تتحدى سيارات فورد

أزاحت شركة Great Wall الستار عن مشروع مركبة جديدة ستتحدى من خلالها سيارات F-150 البيك آب الكبيرة من فورد.

وبالنظر للصور التي نشرتها الشركة لمركبتها الجديدة نلاحظ أن السيارة أتت بحجم عملاق كما سيارات F-150 من فورد وسيارت Ram 1500، وحصلت على ملامح القوة من خلال تصميم شبكها الأمامي العريض والبارز، وتصميم مصابيحها الكبيرة المربعة الشكل التي تعيد للأذهان أشكال مصابيح السيارات الرباعية الدفع التي أطلقت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.





كما جهزت الواجهة الأمامية لهذه المركبة بممتصات صدمات معدنية كبيرة، وملحقات خاصة لانتشال السيارة في حال علقت في الرمال أو الوحل، وجهزت بمصابيح LED بتقنيات حديثة تؤمن إضاءة ممتازة أثناء التنقل في الظلام. كما جهزت الواجهة الأمامية لهذه المركبة بممتصات صدمات معدنية كبيرة، وملحقات خاصة لانتشال السيارة في حال علقت في الرمال أو الوحل، وجهزت بمصابيح LED بتقنيات حديثة تؤمن إضاءة ممتازة أثناء التنقل في الظلام.