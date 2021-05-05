"مجزرة قرصنة" في فيسبوك.. هكذا تعرف ما إذا كان حسابك مخترقاً

بيانات نصف مليار مستخدم لمنصّة "فيسبوك"، بما في ذلك رقم الهاتف والموقع الجغرافي والبريد الإلكتروني، سُرّبت وعُرضت للبيع في منتديات للقرصنة مقابل مبالغ زهيدة. هل تشكّون في أن يكون حسابكم من بينها؟ اتّبعوا الخطوات في هذا الفيديو.