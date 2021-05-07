لعشاق الألعاب الإلكترونية... اليكم أحدث وأقوى حاسب من سامسونغ! (فيديو)

كشفت سامسونغ خلال حدث Galaxy Unpacked عن مجموعة جديدة من الحواسب المتطورة، من بينها حاسب بمواصفات خاصة طورته لمحبي الألعاب الإلكترونية.





ويأتي Galaxy Book Odyssey بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والألومينيوم يزن 1.85 كلغ، مجهز بشاشة عالية الدقة بمقاس 15.6 بوصة.



ويمكن لهذا الجهاز التعامل مع أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية ومعاينة الصور ذات الدقة العالية جدا بفضل معالجات رسوميات من نوع Nvidia GeForce RTX 3050 و Nvidia GeForce RTX 3050 Ti والتي تعتبر من أفضل معالجات الرسوميات للحواسب حاليا.

كما جهزت سامسونغ حاسبها بمعالجات إنتل Core i5 و Core i7 من الجيل الحادي عشر، ومنظومات خاصة لتبريد هذه المعالجات أثناء الاستخدام المكثف للجهاز، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعات تصل إلى 2 تيرابايت.



وحصل Galaxy Book Odyssey على ذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 32 غيغابايت، وبطارية باستطاعة 83 واطا تعمل مع تقنيات الشحن السريع، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذي USB-C، وثلاث منافذ USB 3.2، ومنفذ HDMI.



ومن المفترض أن تظهر نماذج هذا الحاسب في الأسواق في النصف الثاني من العام الجاري، وبأسعار تتراوح ما بين 1200 و1400 دولار.