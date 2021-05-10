ابتكار أول سجادة صلاة ذكية في العالم

وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية، فإن السجادة تشتمل على مساعد صوتي وشاشة إرشادية لتوجيه المصلين.وأوضحت الصحفية أن السجادة التي تحمل اسم "سجدة"، أطلقتها شركة مقرها قطر لتوفير توجيهات حول الطريقة الدقيقة لتأدية الصلاة.وتشتمل السجادة على شاشة LED بالإضافة لمكبرات صوت في المقدمة، حيث تبث الشاشة آيات قرآنية أثناء الصلاة.وبإمكان المصلين استخدام تطبيق الهاتف المحمول في تحديد الجزء الذي يرغبون في قراءته أثناء الصلاة.وتعطي السجادة الجديدة توجيهات صوتية باللغتين العربية والإنجليزية لمساعدة المسلمين الجدد في تأدية الصلاة.وكانت شركة أمريكية أطلقت أخيرا سجادة ذكية لمدخل باب المنزل، تطلق تلقائيا معقما طبيا مع رذاذ ضبابي، لتقليل الجراثيم أسفل الأحذية، وحماية المنازل من الملوثات.وأشارت شركة "Nebula Mat" الأمريكية للتقنيات المبتكرة، إلى أنه بالإضافة إلى البخاخ الضبابي، استخدمت في السجادة معقما طبيا قابلا للاستبدال ومسجلا في وكالة حماية البيئة الأمريكية "EPA"، حيث إنه بديل آمن لمواد التنظيف الكيميائية الضارة مثل مواد التبييض، وآمن لتعقيم الجراثيم أسفل أي نوع من الأحذية مع الكعب أو الصنادل والأحذية المفتوحة من الأمام، بينما مناشف الألياف الدقيقة في قسم التجفيف تمتص المحلول الزائد.