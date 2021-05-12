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خطر يهدد 40% من مستخدمي أندرويد و"سامسونغ" تحذر!

تكنولوجيا

2021-05-12 | 04:18
خطر يهدد 40% من مستخدمي أندرويد و"سامسونغ" تحذر!
المصدر:
sputniknews
772 مشاهدة

أصدرت شركة "سامسونغ"، تحذيرا عاجلا لكل مستخدمي هواتف غالاكسي، موجهة في الوقت ذاته إرشادا للمستخدمين.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس"، حذرت "سامسونغ" مستخدميها من ثغرة أمنية تضرب هواتف أندرويد، كما وجهت مستخدميها لضرورة تثبيت تحديث طارئ، للوقاية من هذه الثغرة.

وأضافت الصحيفة، إنه يجب على جميع مستخدمي غالاكسي تثبيت آخر تحديث على هواتفهم منعا لاختراق وتلف هواتفهم من تلك الثغرة الخطيرة.

يشار إلى أن تلك الثغرة الأمنية الخطيرة تضرب عشرات الملايين من هواتف أندرويد، أي ما يمثل نسبة حوالي 40% منها، والتي تستخدم معالجات شركة Qualcomm كوالكوم الأمريكية، وتعمل بها هواتف غالاكسي.
وتتمثل الثغرة في سلسلة من الأنظمة الموجودة على شرائح مدمجة في الهواتف تسمح لها بالاتصال بالويب، ويمكن استخدامها للسيطرة على الهواتف واختراقها.

ويمكن استغلال الثغرة من قبل الهاكرز لاختراق الحسابات البنكية من خلال التلصص على الرسائل النصية، فيما قال باحثون في شركة "Check Point" للأمن الإلكتروني، في وقت سابق، إنهم اكتشفوا الثغرة في معالجات شركةQualcomm كوالكوم الأمريكية، والتي تعمل بها معظم هواتف أندرويد، حيث تشمل هواتف سامسونغ، وان بلس، وغوغل وغيرها.

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