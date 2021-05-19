Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
دولة مجاورة للعراق تسجل نحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

غزة ضبابية في "خرائط غوغل"... والسبب؟

تكنولوجيا

2021-05-19 | 06:33
غزة ضبابية في "خرائط غوغل"... والسبب؟
المصدر:
العربية
688 مشاهدة

منذ الاثنين الماضي يتصدر قطاع غزة المشهد الإعلامي والسياسي، مع مضي أكثر من أسبوع على الحملة الإسرائيلية التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى، فيما يواجه باحثون صعوبات في توثيق الدمار وتحديد موقع الهجمات عبر خدمة خرائط غوغل، ما طرح عددا من التساؤلات.

فقد أفاد باحثون بأن هناك صعوبة في الحصول على صور عالية الدقة لـ"إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة من الأقمار الصناعية وذلك لضبابيتها مقارنة بأماكن أخرى حول العالم تظهر بوضوح تام، وفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

كما أضاف التقرير أن استخدام صور الأقمار الصناعية أصبح عنصراً حيوياً في مراقبة الصراعات، حيث يستخدمها المحققون للتأكد من مواقع إطلاق الصواريخ والمباني المستهدفة في غزة وإسرائيل.
 
من جانبه، كتب الصحافي في موقع "Bellingcat" للصحافة الاستقصائية، أريك تولير، أن أحدث صور برنامج "غوغل إيرث" في غزة تعود لعام 2016، مشيراً إلى أن ليس لها أي قيمة. وأوضح أنه قام بتكبير صور لبعض المناطق الريفية في سوريا وكانت واضحة وبدقة عالية جداً، مقارنة بصور غزة.

غوغل توضح
 
 في المقابل، قالت شركة "غوغل" إن هدفها هو تحديث الصور الملتقطة لأماكن مكتظة بالسكان بشكل منتظم، إلا أنها لم تقدم جواباً شافياً بشأن ضبابية الخرائط.

لكنها أوضحت أن صورها تأتي من مجموعة من مقدمي الخدمات وهي تنظر في فرص لتحديث صور الأقمار الصناعية (الخاصة بها) مع توفير أخرى عالية الدقة. وأضافت، أنه ليس لديها خطط لتحديث الصور في الوقت الحالي، وفق "بي بي سي".

وتعتمد منصات الخرائط العامة، مثل "غوغل إيرث" و"خرائط آبل"، على الشركات التي تمتلك أقماراً صناعية لتوفير لقطات من عدة أماكن حول العالم.

كما تعتبر Maxar and Planet Labs ، من أكبر المختبرات، وتوفران الآن صوراً عالية الدقة لإسرائيل وغزة.

ومع ذلك، يعتمد المحققون والصحافيون، الذين يلجأون إلى مصادر المعلومات والصور المفتوحة بشكل كبير على برنامج رسم الخرائط المجاني ولا يستطيعون في كثير من الأحيان بوصول مباشر إلى صور عالية الدقة.

الصور عالية الدقة
 
 يشار إلى أن الحكومة الأميركية فرضت حتى العام الماضي، قيوداً على جودة صور الأقمار الصناعية التي سُمح للشركات الأميركية بتقديمها على أساس تجاري، بموجب تعديل Kyl-Bingaman (KBA) عام 1997 لمعالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية.

وبموجب قانون التجارة الدولية، سُمح لمزودي صور الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة بتقديم صور منخفضة الدقة ما يجعل كائناً بحجم السيارة مرئياً تقريباً، ولكن ليس أصغر.

ولم يذكر القانون سوى إسرائيل، ولكنه طبق أيضاً على الأراضي الفلسطينية، وفق شبكة "بي بي سي".

ومع ذلك، بمجرد أن تمكّن مزودو الخدمات غير الأميركيين، مثل شركة إيرباص الفرنسية، من توفير تلك الصور بدقة أعلى، تعرضت الولايات المتحدة لضغوط متزايدة لإنهاء قيودها. وفي يوليو 2020، تم إسقاط قانون كايل-بينجامان، وسمحت واشنطن للشركات الأميركية بتقديم صور عالية الجودة للمنطقة (بحيث يمكن انتقاء الأشياء التي بحجم الشخص بسهولة).
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:00 | 2021-05-19 11:00
10:43 | 2021-05-19 10:43
10:39 | 2021-05-19 10:39
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
الموقف الوبائي: عداد الإصابات بكورونا يعاود الارتفاع
20.77%
09:14 | 2021-05-18
الموقف الوبائي: عداد الإصابات بكورونا يعاود الارتفاع
09:14 | 2021-05-18
وزارة التربية تصدر توضيحاً بشأن العام الدراسي الحالي
20.17%
07:05 | 2021-05-19
وزارة التربية تصدر توضيحاً بشأن العام الدراسي الحالي
07:05 | 2021-05-19
مستشار الكاظمي يصرح بشان رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العامين القادمين
19.12%
07:48 | 2021-05-18
مستشار الكاظمي يصرح بشان رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العامين القادمين
07:48 | 2021-05-18
الشرطة تستنفر.. شوارع الكويت تشهد انتشار ظاهرة محيرة (صور)
15.61%
08:23 | 2021-05-19
الشرطة تستنفر.. شوارع الكويت تشهد انتشار ظاهرة محيرة (صور)
08:23 | 2021-05-19
اسعار الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم
12.29%
03:13 | 2021-05-18
اسعار الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم
03:13 | 2021-05-18
أب يترك اطفاله الثلاثة ليلا على الطريق الدولي السريع
12.04%
05:42 | 2021-05-18
أب يترك اطفاله الثلاثة ليلا على الطريق الدولي السريع
05:42 | 2021-05-18
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.