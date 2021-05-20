بشاشة جديدة.. سامسونغ تسعى لإحداث نقلة نوعية في عالم الهواتف!

وبالنظر للفيديوهات الترويجية التي استعرضتها سامسونغ مؤخرا نلاحظ أنها تعمل على تطوير شاشات OLED مرنة يمكن أن تركب على هواتف محمولة يتم طي هيكلها عند أكثر من محور، أو هواتف بمحاور جانبية يمكن من خلالها لف الشاشة أو فردها لتغيير مقاسها بمقدار الضعف أو أكثر.كما استعرضت سامسونغ شاشات OLED مرنة يمكن أن تركب على حواسب لوحية قابلة للطي، ومع ثني هياكل هذه الأجهزة ستتحول إلى أجهزة شبيهة بالحواسب الشخصية المحمولة، وسيتحول القسم السفلي من الشاشة إلى لوحة مفاتيح لمسية.والتقنية المهمة الأخرى التي ظهرت في فيديوهات سامسونغ أيضا هي تقنية إخفاء الكاميرات تحت الشاشات المرنة التي ستخصص للهواتف والحواسب، ما يعني أن هذه الشاشات لن تحوي على أي ثقوب أو نتوءات مخصصة للكاميرات، وستغطي أكبر قدر من واجهات الأجهزة في عرض أفضل للصور والفيديوهات.كما لمَحت سامسونغ خلال الفيديوهات إلى أن شاشاتها الحديثة ستتمتع بميزات حماية العين من الأشعة الزرقاء، أي أنها ستكون أكثر أمانا للاستخدام بالنسبة للأطفال والأشخاص الذين يعملون خلف أجهزتهم المحمولة لساعات طويلة.