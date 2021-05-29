Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رسمياً.. فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

هل سيكون الانترنت عبر الفضاء متاحا لكل سكان كوكب الارض

تكنولوجيا

2021-05-29 | 04:48
هل سيكون الانترنت عبر الفضاء متاحا لكل سكان كوكب الارض
774 مشاهدة

انطلق صاروخ من طراز سويوز الروسي تديره شركة آريان سبايس الأوروبية يوم امس الجمعة، حاملا على متنه 36 قمرا اصطناعيا جديدا لصالح المشغل البريطاني "وان ويب"، الذي ينشر كوكبة لتوفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم.


وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس في بيان، إن الصاروخ انطلق "بنجاح" الساعة 17.38 بتوقيت غرينتش من قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية في الشرق الأقصى.
وأرجئت عملية إطلاق سويوز التي كانت مقررة مساء الخميس إلى اليوم التالي "لأسباب تقنية"، فيما أوضحت آريان سبايس أنه كان من الضروري استبدال "عنصر في التركيبات الكهربائية".

أرجئت عملية إطلاق سويوز إلى الجمعة لـ"أسباب تقنية"
وهذا الإطلاق الثالث لأقمار اصطناعية لصالح "وان ويب" هذا العام، ويأتي بعد شهر من عملية مشابهة في 26 أبريل وضع خلالها 36 قمرا أيضا في المدار.
وفي المجموع، مع المهمة الجمعة، أصبح هناك 218 قمرا اصطناعيا في مدار هذه الكوكبة. وتسعى "وان ويب" التي تملكها الحكومة البريطانية مع "بهارتي" الهندية، لتوفير إنترنت عالمي في نهاية العام 2022 بفضل شبكة تضم 650 قمرا اصطناعيا.
وبموجب عقد مع "آريان سبايس" تم تأكيده في سبتمبر 2020، من المفترض إجراء 16 عملية إطلاق لصواريخ سويوز لوضع أقمار اصطناعية في المدار بين ديسمبر 2020 ونهاية عام 2022.
وتنافس هذه الشركة إيلون ماسك وجيف بيزوس في السباق لتوفير إنترنت سريع عبر الأقمار الاصطناعية للمناطق النائية في العالم.
فقد وضع ماسك رئيس شركة "سبايس إكس" الفضائية في المدار لهذا الغرض، ألف قمر اصطناعي لإنشاء كوكبة "ستارلينك".
أما جيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، فلديه مشروع مماثل أطلق عليه تسمية "كويبر".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

علم وعالم

تكنولوجيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:45 | 2021-05-29 05:45
05:41 | 2021-05-29 05:41
05:32 | 2021-05-29 05:32
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
بالفيديو: تشييع الفنان محمد ناجي &quot;هليل&quot; وتأثر الفنانين
30.36%
07:01 | 2021-05-27
بالفيديو: تشييع الفنان محمد ناجي "هليل" وتأثر الفنانين
07:01 | 2021-05-27
التربية تعلن مواعيد امتحانات المراحل المنتهية للعام الدراسي 2020 – 2021
18.23%
08:47 | 2021-05-27
التربية تعلن مواعيد امتحانات المراحل المنتهية للعام الدراسي 2020 – 2021
08:47 | 2021-05-27
التربية النيابية تعلن موعد نهاية العام الدراسي الحالي
14.97%
12:13 | 2021-05-28
التربية النيابية تعلن موعد نهاية العام الدراسي الحالي
12:13 | 2021-05-28
وفاة شاعر عراقي بجلطة دماغية
14.05%
15:01 | 2021-05-27
وفاة شاعر عراقي بجلطة دماغية
15:01 | 2021-05-27
باتصال مع ضابط.. امرأة تفتح شارعا مغلقا اثناء الحظر والحكومة تتدخل
11.39%
06:56 | 2021-05-28
باتصال مع ضابط.. امرأة تفتح شارعا مغلقا اثناء الحظر والحكومة تتدخل
06:56 | 2021-05-28
بالوثيقة.. تغييرات في وزارة الداخلية
11.01%
17:40 | 2021-05-27
بالوثيقة.. تغييرات في وزارة الداخلية
17:40 | 2021-05-27
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.