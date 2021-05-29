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هل تريد ان تعرف مصدر الصور في الانترنت..اليك هذه الادوات

تكنولوجيا

2021-05-29 | 06:38
هل تريد ان تعرف مصدر الصور في الانترنت..اليك هذه الادوات
2,326 مشاهدة

يحتفظ الإنترنت بملايين الصور من أوقات مختلفة، ولذا تصبح معرفة معرفة مصدر الصورة عبر الحاسب.
أمرًا هامًا لتحديد مصداقيتها، ومدى صدق المعلومة المرفقة بها.
ويعني هذا أن بعض الصور قد تظهر مرفقة بمعلومات خاطئة، بالتالي تصبح معرفة مصدر الصورة خطوة هامة في تأكيد صدق المعلومة أو نفيها.

ومثلًا قد تجد صورة قديمة تظهر مجدداً، ولذا يجب أن تكتشف مصدرها الأصلي قبل نفي المعلومة المرفقة بها.
وقد تحتاج إلى معرفة مصدر الصورة عبر الحاسب قبل استخدامها في موقعك، و ذلك حتى لا تتعرض لمشاكل حقوق الملكية المختلفة.
ولذلك إليكم أفضل مواقع معرفة مصدر الصورة.

محرك بحث جوجل:
يقدم جوجل أحد أقوى محركات البحث عن الصور في الإنترنت، ويمكنك استخدام ميزة البحث العكسي حتى تتمكن من معرفة مصدر الصورة.
وتستطيع البحث عن دقات مختلفة للصورة، وتأتي هذه الأداة مجاناً.
ولتتمكن من إيجاد الصور عبر جوجل أتبع الخطوات التالية:

القيام بحفظ الصورة التي ترغب في البحث عنها

وبعد ذلك رفع الصورة على صفحة محرك بحث الصور

الضغط على كلمة بحث.

محرك بحث Bing:


ويمتلك محرك Bing من ميكروسوفت خاصية البحث العكسي عن الصور منذ عام 2014.
وتساعدك هذه الأداة على معرفة مصدر الصورة ،والموقع الذي ظهرت فيه لأول مرة.
ويعرض لك محرك البحث النتائج في ثلاثة أقسام:

الصفحة التي ظهرت فيها للمرة الأولى

الصورة المشابهة لها

عمليات البحث المشابهة

أداة البحث عبر Pinterest:

وتعتبر أداة Pinterest للبحث العكسي عن الصور أحد أفضل الأدوات البحث عن الصور، وقد ظهرت الأداة لأول مرة في عام 2015.
ويمكنك إستخدام الأداة عبر الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع Pinterest أو من خلال التطبيق

قم بالضغط على علامة البحث الموجودة في جانب الصفحة

وبعد ذلك اختيار الصورة التي ترغب في البحث عنها.

وتستطيع البحث بين النتائج من خلال العناوين, و المواضيع المتعلقة بالصور.

أداة بحث Getty Images:

وتعرف منصة Getty Images بكونها أحد أكبر مصادر الصور على الانترنت، ولكن تمتلك المنصة أيضاً أداة بحث عكسي عن الصور.
ويمكنك إيجاد مصدر الصور عن طريق الضغط على علامة الكاميرا ومن ثم اختيار الصورة.

أداة Picsearch:

وتسمح لك هذه الأداة بالوصول إلى أكثر من 3 مليار صورة على الإنترنت، ويمكنك البحث عن الصور من خلال الحجم والعنوان ومحتوى الصورة.
وتستطيع استخدام البحث عن الصور عبر محرك Picsearch من خلال ثلاثة اختيارات:

القيام بالبحث من خلال رابط الصورة

رفع الصورة على محرك البحث مباشرةً

البحث عن الكلمات المفتاحية لإيجاد الصور المشابهة

أداة TinEye:

وتعتمد الأداة على الذكاء الاصطناعي حتى تجد الصور المتشابهة، ومعرفة مصدر الصورة عبر إيجاد المكان الذي ظهرت فيه لأول مرة.
وتستطيع البحث من خلال رابط الصورة أو عبر رفعها مباشرةً على الموقع، وتستخدم الأداة محرك بحث خاص بها يدعى MatchEngine، ويمكنك استخدام الموقع مجاناً من أجل معرفة مصدر الصورة.
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