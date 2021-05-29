هل تريد ان تعرف مصدر الصور في الانترنت..اليك هذه الادوات

ومثلًا قد تجد صورة قديمة تظهر مجدداً، ولذا يجب أن تكتشف مصدرها الأصلي قبل نفي المعلومة المرفقة بها.وقد تحتاج إلى معرفة مصدر الصورة عبر الحاسب قبل استخدامها في موقعك، و ذلك حتى لا تتعرض لمشاكل حقوق الملكية المختلفة.ولذلك إليكم أفضل مواقع معرفة مصدر الصورة.يقدم جوجل أحد أقوى محركات البحث عن الصور في الإنترنت، ويمكنك استخدام ميزة البحث العكسي حتى تتمكن من معرفة مصدر الصورة.وتستطيع البحث عن دقات مختلفة للصورة، وتأتي هذه الأداة مجاناً.ولتتمكن من إيجاد الصور عبر جوجل أتبع الخطوات التالية:القيام بحفظ الصورة التي ترغب في البحث عنهاوبعد ذلك رفع الصورة على صفحة محرك بحث الصورالضغط على كلمة بحث.ويمتلك محرك Bing من ميكروسوفت خاصية البحث العكسي عن الصور منذ عام 2014.وتساعدك هذه الأداة على معرفة مصدر الصورة ،والموقع الذي ظهرت فيه لأول مرة.ويعرض لك محرك البحث النتائج في ثلاثة أقسام:الصفحة التي ظهرت فيها للمرة الأولىالصورة المشابهة لهاعمليات البحث المشابهةوتعتبر أداة Pinterest للبحث العكسي عن الصور أحد أفضل الأدوات البحث عن الصور، وقد ظهرت الأداة لأول مرة في عام 2015.ويمكنك إستخدام الأداة عبر الخطوات التالية:التوجه إلى موقع Pinterest أو من خلال التطبيققم بالضغط على علامة البحث الموجودة في جانب الصفحةوبعد ذلك اختيار الصورة التي ترغب في البحث عنها.وتستطيع البحث بين النتائج من خلال العناوين, و المواضيع المتعلقة بالصور.وتعرف منصة Getty Images بكونها أحد أكبر مصادر الصور على الانترنت، ولكن تمتلك المنصة أيضاً أداة بحث عكسي عن الصور.ويمكنك إيجاد مصدر الصور عن طريق الضغط على علامة الكاميرا ومن ثم اختيار الصورة.وتسمح لك هذه الأداة بالوصول إلى أكثر من 3 مليار صورة على الإنترنت، ويمكنك البحث عن الصور من خلال الحجم والعنوان ومحتوى الصورة.وتستطيع استخدام البحث عن الصور عبر محرك Picsearch من خلال ثلاثة اختيارات:القيام بالبحث من خلال رابط الصورةرفع الصورة على محرك البحث مباشرةًالبحث عن الكلمات المفتاحية لإيجاد الصور المشابهةوتعتمد الأداة على الذكاء الاصطناعي حتى تجد الصور المتشابهة، ومعرفة مصدر الصورة عبر إيجاد المكان الذي ظهرت فيه لأول مرة.وتستطيع البحث من خلال رابط الصورة أو عبر رفعها مباشرةً على الموقع، وتستخدم الأداة محرك بحث خاص بها يدعى MatchEngine، ويمكنك استخدام الموقع مجاناً من أجل معرفة مصدر الصورة.