بالفيديو: تسريبات تكشف تفاصيل نظام تشغيل "ويندوز 11" المنتظر

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مايكروسوفت حددت تاريخا مبدئيا، 24 يونيو/حزيران، لإطلاق "ويندوز 11"، بحسب المصادر.وكشفت التسريبات تغييرات في واجهة المستخدم لـ"ويندوز 11" بصورة كبيرة جدا، حيث تم تغيير قائمة البدء المركزية، وأيقونات شريط المهام.وبدا شكل "ويندوز 11" الأولي أشبه بنظام "ماك أو إس" من منافستها "أبل" الأمريكية.ويظهر أيضا نقل "مايكروسوفت" قائمة أبدأ والرموز إلى اليسار، كما تمكن المستخدمين من تغيير أماكنها فيما بعد.