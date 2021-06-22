أداة للمحادثات الصوتية الحية.. فيسبوك تسعى لمنافسة "كلوب هاوس"

تتيح "لايف أوديو رومز" (غرف الصوت الحية) لمستخدمي "فيسبوك" الأميركيين الاستماع إلى المحادثات التي يجريها المشاهير أو نجوم الإنترنت والمشاركة فيها أحياناً، وإطلاق حملات لجمع التبرعات على المنصة.وأوضحت مديرة "فيسبوك آب" للتطبيقات فيدجي سيمو في بيان أن الوظائف الصوتية الجديدة تمكّن المستخدمين "من اكتشاف محادثات عن مواضيع تهمهم مع شخصيات عامة وخبراء وسواهم، والاستماع إليها والانضمام إليها بصورة مباشرة".وشرحت سيمو أن "في إمكان الشخصيات العامة دعوة أصدقاء أو متابعين أو شخصيات عامة أخرى أو أي مستمع في غرفة المحادثات لكي يكون متحدثاً. ويمكن للمنظم دعوة متحدثين سلفاً أو أثناء المحادثة، ويمكن أن يشارك 50 متحدثاً في وقت واحد، أما عدد المستمعين فلا حد له".وطلبت "فيسبوك" من عدد من الشخصيات المشاركة في إطلاق منتجها الجديد، بينها مغني الراب دي سموك والمغنية كيلاني والناشط والمدافع عن الحقوق المدنية ديراي ماكيسون.وشهدت سوق المحتويات الصوتية المباشرة (لايف أوديو)، بما يشمل المنتديات المباشرة والبرامج والمحادثات بين المستخدمين، رواجا كبيرا خلال الجائحة بدفع خصوصا من نجاح تطبيق "كلوب هاوس" الذي يؤكد أنه جذب أكثر من عشرة ملايين مستخدم منذ إطلاقه العام الفائت.كذلك بدأت شبكتا "تويتر" "سبوتيفاي" أخيرا بتوفير خدمات صوتية حية.