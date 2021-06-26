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كيف تحمي هاتفك الذكي من الحرارة خلال الصيف؟

تكنولوجيا

2021-06-26 | 03:00
كيف تحمي هاتفك الذكي من الحرارة خلال الصيف؟
المصدر:
sputniknews
492 مشاهدة

كشفت صحيفة روسية عن أفضل الطرق المتوفرة لحماية ووقاية الهاتف الذكي من الحرارة وبالتالي تجنيبه "الموت السريع".

ومن أفضل الطرق والنصائح التي أعدتها صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية هي:

لا تترك الهاتف الذكي أمام أشعة الشمس، إذ غالبا ما يقوم المستخدمون بترك هواتفهم الذكية في الخارج أمام أشعة الشمس الحارقة ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية ويؤثر على عملها وعمرها في الاستخدام.

كما أن الأجهزة العاملة على تقنية "AMOLED"، يمكن أن تحترق من أشعة الشمس المباشرة، وسيضطر صاحب الهاتف إلى تغيير الشاشة.

ونصحت الصحيفة خلال ارتفاع الحرارة عدم وضع الهاتف في غطاء خاص، وخصوصا إذا كان مصنوعا من الجلد وأسود اللون، حيث أنه سيكون عرضة لامتصاص أشعة الشمس والحرارة في وقت واحد.

كما اعتبر بعض الخبراء أنه خلال ارتفاع الحرارة وتواجد المستخدم في منطقة حارة تغطيها أشعة الشمس فلا بد من أن يقوم بإغلاق معظم التطبيقات على الهاتف واستخدام القليل منها فقط، لأن ذلك سيخفف من عمل الهاتف وبالتالي لن يتعرض الهاتف للحرارة.

كما نصح البعض بعدم شحن الهاتف الذكي مباشرة أمام الشمس لأنها فكرة سيئة للغاية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل الجهاز في أسوأ الأحوال، أو استبدال البطارية في أحسن الأحوال.

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