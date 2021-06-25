Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة في كركوك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تشخيص فيروس كورونا عبر الهواتف الذكية.. تقنية جديدة واعدة!

تكنولوجيا

2021-06-25 | 07:07
تشخيص فيروس كورونا عبر الهواتف الذكية.. تقنية جديدة واعدة!
334 مشاهدة

وجدت دراسة استرجاعية دولية، أن الإصابة بفيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم «السارز»، وهو الفيروس المسبب لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تُحدِث تغيرات كهربية دقيقة في القلب.. ويمكن لتقنية مخطط كهربية القلب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اكتشاف هذه التغيرات، ويُحتمل استخدامها كاختبار فحص سريع وموثوق لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بهدف استبعاد الإصابة بهذا الفيروس.

تخطيط كهربة القلب واكتشاف الإصابة بكورونا

كان مخطط كهربية القلب المعزز بالذكاء الاصطناعي، قادراً على اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الاختبار بقيمة تنبؤية إيجابية - للأشخاص المصابين - بنسبة 37%، وقيمة تنبؤية سلبية - للأشخاص غير المصابين - بنسبة 91%.. وعند إضافة أفراد طبيعيين إضافيين للمجموعة الضابطة؛ ليكون انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بنسبة 5% - على غرار سكان العالم الحقيقي- قفزت القيمة التنبؤية السلبية إلى 99.2%.. لقد نُشرت النتائج في مجلة "مايو كلينك بروسيدنجز".

وتمتد فترة حضانة فيروس كورونا المستجد من 10 إلى 14 يوماً، وهي فترة طويلة مقارنةً بالفيروسات الشائعة الأخرى.. لا تظهر أعراض العَدوى على الكثير من الناس، وقد يعرّضون الآخرين للخطر من دون قصد. بالإضافة إلى ذلك؛ فإنَّ الوقت المستغرق والموارد السريرية اللازمة لطرق الاختبار الحالية كثيرة، وربما تمثل إمكانية الوصول مشكلة كذلك.
 


تشخيص فيروس كورونا عبر الهواتف الذكية

يقول المؤلف الرئيسي للدراسة بول فريدمان، دكتور الطب، رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية في مايو كلينك، في مدينة روتشستر: "إذا أصبح التحقق يتم مستقبلياً باستخدام الأقطاب الكهربية للهواتف الذكية؛ فإنَّ هذا سيجعل تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد أسهل من ذلك حتى، وهذا مما يسلط الضوء على ما يمكن فعله عبر التعاون الدولي".
إن الوعي بوجود أزمة صحية عالمية، هو ما حدا بأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم إلى تطوير أداة يمكنها تلبية الحاجة إلى استبعاد الإصابة الحادة بفيروس كورونا المستجد بشكل سريع، غير متوغل «بدون جراحة» وميسور التكلفة.. أُجرِيَت الدراسة عبر اتحاد تطوعي عالمي يضم أربع قارات و14 دولة، وقد تضمنت بيانات من مجموعات سكانية متنوعة الأعراق.

يقول سوراج كابا، دكتور الطب، أخصائي الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب في مايو كلينك: "لقد أظهرت الدروس المستفادة من فريق العمل العالمي هذا، ما هو قابل للتحقيق، كما دفعت الحاجة الأعضاء في الصناعة والأوساط الأكاديمية إلى المشاركة في حل الأسئلة المعقدة بشأن كيفية جمع البيانات، ونقلها من المراكز المتعددة مع أنظمة مخططات كهربية القلب، والسجلات الصحية الإلكترونية لديهم، وإمكانية الوصول المتعددة إلى بياناتهم.. كما يمكن أن تدعم العلاقات وأطر معالجة البيانات المُحسَّنة عبر هذا التعاون، تطوير خوارزميات جديدة في المستقبل والتحقق منها".
يقول سوراج كابا، دكتور الطب، اختصاصي الفيزيولوجيا الكهربائية للقلب في مايو كلينك: "لقد اختار الباحثون مرضى كانت بيانات مخطط كهربية القلب لديهم قرب وقت تشخيص فيروس كورونا المستجد لديهم، والذي تمَّ عبر اختبار جيني لتأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.. وتمت مطابقة هذه البيانات مطابقةً ضابطة مع بيانات مخططات كهربية القلب المماثلة لدى المرضى الذين لم يصابوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

نتائج واعدة

واستخدم الباحثون أكثر من 26,000 مخططٍ لكهربية القلب، بهدف تدريب الذكاء الاصطناعي، وحوالي 4,000 آخرين بهدف التحقق من صحة قراءاته.. أخيراً، تمَّ اختبار الذكاء الاصطناعي على 7,870 مخططاً لكهربية القلب لم يسبق استخدامها، وفي كل هذه المجموعات، كان انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حوالي 33%.
ولتصوير عدد سكان العالم الحقيقي بدقة، تمت إضافة أكثر من 50,000 مخططٍ إضافي طبيعي لكهربية القلب؛ للوصول بمعدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى نسبة 5%.. وقد أدى هذا إلى رفع القيمة التنبؤية السلبية للذكاء الاصطناعي من 91% إلى 99.2%.
يقول الدكتور زكي عطية، الحاصل على الدكتوراه، ومهندس مايو كلينك في قسم طب القلب والأوعية الدموية: "الدقة واحدة من أكبر العقبات في تحديد قيمة أي اختبار لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ فنحن لا نحتاج فقط إلى معرفة حساسية ونوعية الاختبار؛ بل أيضاً مدى انتشار المرض، وقد كانت إضافة بيانات مخططات كهربية القلب الضابطة الإضافية، أمراً بالغ الأهمية لإثبات أن الانتشار المتغير للمرض- كما حدث في المناطق ذات معدلات المرض المختلفة كثيراً عبر المراحل المختلفة للجائحة- من شأنه أن يؤثر على أداء الاختبار"

نحو المزيد من الدراسات
 
"تثبت هذه الدراسة وجود مؤشر بيولوجي في مخطط كهربية القلب، الذي تمَّ في وقت الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أنها شملت العديد من المرضى المصابين بعوارض شديدة للمرض.. ورغم أنه مؤشر يبعث على الأمل؛ فإنه يجب علينا اختبار هذا مستقبلاً لدى الأشخاص عديمي الأعراض، باستخدام الأقطاب الكهربائية للهواتف الذكية؛ لأجل التأكد من إمكانية استخدامه عملياً في مكافحة الجائحة" - كما يشير الدكتور فريدمان.
"وتجري الدراسات حالياً لحل هذا السؤال".

لقد صمم باحثو مايو كلينك هذه الدراسة، ووضعوا تصوراً لها، وصار العمل ممكناً جزئياً بفضل هبة خيرية من مؤسسة عائلة ليرير الخيرية، ومن خلال الدعم التطوعي من الأطباء المشاركين والمستشفيات حول العالم، والذين ساهموا في هذا الجهد لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).. تمَّ التبرع بالدعم الفني من قِبل جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، وفيليبس، وإبيفاني للرعاية الصحية لنقل بيانات مخططات كهربية القلب.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

علم وعالم

تكنولوجيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:31 | 2021-06-25 10:31
10:29 | 2021-06-25 10:29
10:19 | 2021-06-25 10:19
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اسعار الدولار في العراق تسجل انخفاضا جديدا
30.01%
02:57 | 2021-06-24
اسعار الدولار في العراق تسجل انخفاضا جديدا
02:57 | 2021-06-24
&quot;تسونامي كورونا&quot; يضرب دولة عربية.. ارتفاع &quot;كارثي&quot; في الإصابات
16.33%
13:25 | 2021-06-24
"تسونامي كورونا" يضرب دولة عربية.. ارتفاع "كارثي" في الإصابات
13:25 | 2021-06-24
اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
15.08%
03:17 | 2021-06-25
اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
03:17 | 2021-06-25
بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن القروض والفوائد
13.86%
03:31 | 2021-06-24
بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن القروض والفوائد
03:31 | 2021-06-24
توضيح هام من مستشار الكاظمي بشأن قيمة &quot;الدينار&quot;
13.13%
03:11 | 2021-06-25
توضيح هام من مستشار الكاظمي بشأن قيمة "الدينار"
03:11 | 2021-06-25
بالصور: انتشار امني في منطقة الكرادة ومصدر يكشف السبب
11.6%
07:46 | 2021-06-25
بالصور: انتشار امني في منطقة الكرادة ومصدر يكشف السبب
07:46 | 2021-06-25
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.