تحذرك إذا كانت نتائج بحثك "غير موثوق بها".. تقنية جديدة من غوغل

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تلك التقنية الجديدة من "غوغل" من شأنها أن تساعدها في التحقق من صحة نتائج البحث الخاصة بهم، لتوفير مصادر موثوق بها للمعلومات.ولفت التقرير إلى أن "غوغل" استخدمت خوارزميات جديدة بحيث يمكنها التعامل مع الأخبار العاجلة جدا والتغطيات الإعلامية المكثفة للأخبار.ويشير التقرير إلى أن تلك الخوارزمية قد تستغرق وقتا، حتى يدرج "غوغل" الموقع ضمن المصادر الموثوقة، التي يصنفها للمستخدمين، وخارجها ستعتبر مصادر غير موثوق بها.وستوفر "غوغل" المعلومات عن موثوقية الموقع في إشعارات أسفل نتيجة البحث، بحيث تكون مرئية بصورة أكبر قبل النقر على الخبر، في خطوة وصفت بأنها ستكون لمحاربة المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت.