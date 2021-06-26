آبل الأمريكية ترسل تحذيرا إلى أشهر مسرب صيني لأخبار أجهزتها

ونشر المسرب المعروف باسم "كانغ" على موقع "ويبو" الصيني نص تحذير "آبل" له، وفقا لـموقع "ماك رومرز".ويعتبر "كانغ" حاليا من أقوى المسربين لأخبار شركة "آبل"، إذ سبق له وأن نشر جميع الطرازات الأربع لهاتف "آيفون 12"، وكذلك أسعارها وألوانها وتواريخ الإصدار المخطط لها، وذلك قبل أن تعلن "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية" عنها رسميا.وجاء في نص التحذير الذي أرسلته شركة "آبل" إلى المسرب الصيني "كانغ"، والصادرة من شركة محاماة، أن أفعاله قد تؤدي إلى مشاركة المعلومات التي يكشف عنها مع منافسيها، أو تضلل المستهلكين بشأن الأجهزة التي لن تطرح.من جانبه، يدّعي كانغ أنه لم يوقع اتفاقية عدم الإفشاء مطلقا، أو يقم بنشر صور لم يتم الكشف عنها، ولم يستفد ماديا من المعلومات التي يسربها.كما أكد في منشور له عبر موقع "ويبو" الصيني أنه لن ينشر "الألغاز" أو "الأحلام" بشأن أجهزة "آبل" القادمة.