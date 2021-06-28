بالصور: حملة ضد لعبة بابجي... والسبب "استهداف الكعبة"!

ونشر مئات الساخطين على مواقع التواصل تحت هاشتاغ "#STOP_PUBG" صورًا مأخوذة من لعبتي "بابجي" و"فورت نايت" يظهر فيها جندي يحاول التصويب نحو الكعبة، كما يظهر في صورة أخرى جندي لا يمكنه التقاط السلاح إلا إذا قام بحركات تحاكي عبادة الأصنام، على حد قولهم.وقال أحد المستخدمين "من فضلك لا تلعب ببجي، في الأول نزلوا صنم علشان اللي يلعب يسجد للصنم ودلوقتي ضرب الكعبة.. ربنا ينصر الإسلام علي أعدائه".وكتب آخر "لعبة فورت نايت تنتهك حرمة الكعبة والمسجد الحرام". وقال ثالث "فيسبوك عمال يمسح ف البوستات دي. والله إحنا بقينا عايشين وسط عصابة بتتحكم في كل حاجة تخصنا".