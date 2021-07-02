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تطبيق فايبر يدخل في شراكة مع Snap (سناب شات) يمكن من خلالها استخدام الفلاتر على التطبيق

تكنولوجيا

2021-07-02 | 01:48
تطبيق فايبر يدخل في شراكة مع Snap (سناب شات) يمكن من خلالها استخدام الفلاتر على التطبيق
المصدر:
فايبر
203 مشاهدة

الشراكة بين فايبر و Snap ستجلب فلاتر الواقع المعزز (AR) إلى رسائل الفيديو والصور على تطبيق فايبر

نادي برشلونة ومنظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة هم من بين الأوائل الذين سيطلقون فلاتر خاصة بهم على تطبيق فايبر

أعلن تطبيق فايبر المملوك لشركة راكوتين اليابانية واحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، عن جلب متعة استخدام فلاتر الواقع المعزز (AR) إلى التطبيق من خلال عقد شراكة مع تطبيق سناب شات. باستخدام أدوات مطورة من قبل شركة Snap بما في ذلك Camera Kit و Creative Kit و Bitmoji ، سيقوم تطبيق فايبر بإطلاق الفلاتر وتمكين المشاركة بين فايبر و Snap بالإضافة إلى توفير صور Bitmoji في تطبيق فايبر.
فلاتر فايبر المدعمة بواسطة Snap ستوفّر المراسلات ومكالمات الفيديو والصور المدعمة بواسطة الواقع المعزز (AR) لمستخدمي فايبر للمرة الأولى. إطلاق هذه الخاصية الجديدة على فايبر يتضمّن توفير 30 فلترا جديدا، بما في ذلك أقنعة الحيوانات وشخصيات فايبر وفلتر تحت الماء وتفاعلات القطط الظريفة وغير ذلك. كما يهدف التطبيق إلى إضافة ما لا يقلّ عن 300 فلترا جديدا مع نهاية العام الجاري، وستتاح للشركات الفرصة لإنشاء فلاترها الحصرية على فايبر. يعدّ الصندوق العالمي للطبيعة ونادي برشلونة ومنظمة الصحة العالمية من بين شركاء فايبر الأوائل الذين سيحصلون على فلاتر جديدة على فايبر حيث ستعمل الفلاتر المخصصة على تعزيز التفاعل بين المستخدمين والعلامات التجارية التي يحبّونها من خلال تطبيق فايبر.
تعدّ فلاتر فايبر إضافة رائعة إلى مجموعات الملصقات الحالية للتطبيق، والتي تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بسهولة وسلاسة أكبر خلال الدردشات. دمج معدات Snap بما في ذلك Camera Kit و Bitmoji و Creative Kit يقدّم طرق إضافية للتقريب بين الأشخاص وجعل الاتصالات أكثر إبداعًا وإمتاعًا عبر تطبيق فايبر.
تشمل ميزات فايبر الجديدة ما يلي:
الواقع المعزز الفوري: قم بتركيب الصور فوق المناطق المحيطة بك واستمتع بقوة الواقع المعزز (AR)
فلاتر جذب الانتباه: ضف لمسة إبداعية إلى صورك ودردش مع اصدقائك
أقنعة معبّرة: اختر من بين مجموعة متنوّعة من الأقنعة التي تتبّع بدقة حركات الوجه
ميزات التجميل: استمتع بتغيّير صورك بلمسات واقعية مثل أحمر الشفاه وأحمر الخدود ومجموعة متنوّعة من ألوان الشعر
Bitmoji الخاص بك: أدمج شخصيات Bitmoji في الصور ومقاطع الفيديو
القدرة على تقديم فلاتر للعلامات التجارية تعدّ إضافة لإيرادات فايبر، حيث سيتمكّن شركاء فايبر من إنشاء فلاتر خاصة بهم من خلال مجتمعاتهم على التطبيق.
عن الشراكة بين فايبر و Snap يقول إليوت سولومون، مدير شراكات منصة الكاميرا لدى شركة Snap، "إنّ الشراكة بين سناب وفايبر تأسس وضع مربح للجانبين وسوف تساعدنا في توسيع تقنية الواقع المعزز (AR) لدينا في المناطق التي يمتلك فيها فايبر تواجد وبصمة قوية، وتساعد فايبر على النمو في المناطق التي يكون فيها Snap قويًا. نحن متحمسون لمساعدة فايبر في تمكين مستخدميه من التعبير عن أنفسهم بطريقة ابداعية من خلال الواقع المعزز (AR) عبر التطبيق".
في حين قال جمال أغوا، الرئيس التنفيذي لشركة فايبر: "نحن متحمسون لتقديم كاميرا سناب إلى مستخدمينا". "من خلال هذه الشراكة، نطمح إلى تمكين مستخدمينا إبداعيا من خلال استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز (AR)، ونتطلّع إلى تقديم طرق جديدة ملهمة مليئة بالمرح والمتعة للبقاء على اتصال مع أصدقائهم وأفراد أسرهم. فايبر هو أكثر من مجرد تطبيق للمراسلة. فهو لا يربط الأشخاص ببعضهم البعض فحسب، بل إنه أيضًا مكان يمكن للمستخدمين فيه إنشاء محتوى ترفيهي لمشاركته مع مجتمعاتهم".
إصدار iOS من التطبيق مع هذه الميزات الجديدة، بالإضافة إلى إصدار أندرويد التجريبي، سيكون متاحًا ابتداءً من 30 يونيو الحالي في البلدان التالية: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إنجلترا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، جرينلاند، أيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورغ وجزر المالديف وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية. سيطرح فايبر هذه الميزة تدريجيا في مختلف البلدان حول العالم بما في ذلك الدول العربية خلال الأشهر القادمة.
عن راكوتين فايبر:
يربط تطبيق فايبر الناس بعضا ببعض بعضّ النّظر عن هوياتهم أو أماكن تواجدهم. يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الاستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والحوارات مع العلامات التجارية والمشاهير. نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانيّة للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.
تطبيق فايبر هو جزء من شركة راكوتين، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية وهو قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما يستضيف التطبيق العديد من القنوات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل هيئة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة وغيرها.

انضم إلى فايبر اليوم واستمتع بأفضل تجربة اتصال في العالم.


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