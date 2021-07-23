هاتف جديد من سامسونغ بكاميرات ممتازة... اليكم سعره!

كشفت سامسونغ عن مواصفات هاتفها الأحدث من الفئة المتوسطة "M" والذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة لمواصفاته.





ويأتي هاتف Galaxy M21 2021 Edition الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها يزيد عن 400 شمعة/م.



ويعمل هذا الهاتف بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+48+8+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR وتقنيات التعرف على الوجوه.



وزودت سامسونغ هذا الجهاز بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1 Core، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.