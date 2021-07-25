أحدث تسريبات عن "آيفون 13"... يدعم أقوى درجة شحن

أشار تقرير صادر عن موقع "MyDrivers" إلى أن شركة "أبل" الأمريكية قد تزيد من سرعات شحن البطارية سلكيا لبعض طرازات "آيفون 13" إلى أعلى تيار وهو "25 وات"، وفقا لـموقع "جي إس مارينا" للتكنولوجيا.وتدعم تشكيلة هواتف "آيفون 12" التي طرحت العام الماضي تيار شحن يصل إلى 20 وات، لكن ذكر الموقع أنه حتى في حال زيادة سعة الشحن إلى 25 وات فقد لا يتحسن وقت الشحن بشكل كبير.كما لفت موقع "MyDrivers" إلى أن الشاحن الذي يتمتع بقوة 18 وات لم تعد تنتجه "أبل"، بينما الشاحن بقوة 25 وات سيكلف أكثر قليلا من شاحنها الذي بقوة 20 وات، ويبلغ سعره في الأسواق الأمريكية 20 دولارا.وفي حال صدق التسريب الأخير، فإن هذا يعني أن كل الراغبين في الاستفادة من سرعات الشحن العالية يجب عليهم شراء شاحن جديد، وذلك لأن "أبل" لم تعد توفر شواحن في علب هواتفها.وكانت تقارير سابقة قد أفادت أن هاتف "آيفون 13" قد يتميز أيضا بشحن لاسلكي أسرع، الذي يصل حاليا إلى 15 وات باستخدام شاحن "MagSafe".يشار إلى أن أبرز التسريبات التي رافقت هاتف "آيفون 13" الجديد هو أنه سيمتلك سعة تخزين بيانات تصل حتى 1 تيرابايت، كما أنه قد يحتوي على مربع كاميرا أكبر حجما من الخلف.