Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ميزة الأجهزة المتعددة من واتساب... كيف نفعّلها؟

تكنولوجيا

2021-08-04 | 04:19
ميزة الأجهزة المتعددة من واتساب... كيف نفعّلها؟
المصدر:
ait
191 مشاهدة

بدأت واتساب في نشر ميزة الأجهزة المتعددة التي تتيح لك استخدام الحساب نفسه عبر أجهزة متعددة من متصفح الويب أو تطبيق جهاز الحاسب دون الحاجة إلى وجود هاتفك الذكي. ويمكن للمستخدم الوصول إلى الخدمة عبر أجهزة متعددة في وقت واحد.

وتسمح لك هذه الميزة الرائعة باستخدام واتساب عبر الويب أو الحواسيب العاملة بنظامي التشغيل macOS أو ويندوز أو حتى الإصدار المحمول من التطبيق عبر ما يصل إلى أربعة أجهزة إضافية دون الحاجة إلى الاستمرار في تسجيل الدخول عبر هاتفك الذكي.

كما يتعلق الأمر بتوصيل العديد من الأجهزة مثل الحاسب الشخصي أو الجهاز اللوحي بحساب واتساب. والفرق الوحيد هو أن صلاحية جلساتك لن تنتهي إذا أغلقت هاتفك الذكي أو أغلقت التطبيق.

إلى ذلك يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة في حالة نفاد بطارية الهاتف أو إذا قمت بإغلاق التطبيق عن غير قصد.

كيفية تفعيل الميزة؟
 
يمكنك إضافة ما يصل إلى 4 أجهزة إضافية بغض النظر عن هاتفك الذكي. وهذا يعني أن لديك ما يصل إلى 5 أجهزة تستخدم الحساب نفسه في وقت واحد.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق واتساب في هاتفك ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية.
- من القائمة التي تظهر لك حدد خيار الأجهزة المتصلة.
- في الشاشة التي تظهر لك اضغط على رابط توصيل جهاز.
- قم بفتح إصدار واتساب عبر الويب من خلال الضغط على هذا الرابط.
- وجه كاميرا الهاتف الذكي إلى رمز الاستجابة السريعة في شاشة الحاسب لتسجيل الدخول إلى الحساب عبر المتصفح.




ملاحظات حول الميزة
 
  إذا لم يظهر لك خيار الأجهزة المتصلة في التطبيق فإن هذا يعني أن حسابك لا يقدم هذه الميزة حتى الآن.

وللوصول إلى الميزة يجب تحديث التطبيق إلى آخر إصدار مع ملاحظة أن ميزة الأجهزة المتعددة تعمل بنفس طريقة الاتصال بإصدار الويب عبر الحاسب الشخصي أو الجهاز اللوحي.

أما الاختلاف الرئيسي هو أنك لست بحاجة إلى أن تظل تستخدم هاتفك الذكي من أجل الاستمرار في استخدام واتساب عبر أجهزتك الأخرى.

كما يعاكس ذلك الطريقة السابقة التي تنتهي فيها جلسات اتصالك بإصدار واتساب عبر الويب أو تطبيق الحاسب بمجرد تسجيل الخروج أو إغلاق التطبيق في هاتفك.

مفتاح تعريف خاص
 
  بالإضافة إلى ذلك يكون لكل جهاز من الأجهزة المتصلة بحسابك مفتاح تعريف خاص به. وبالتالي يكون قادراً على تشفير الرسائل وفك تشفيرها محلياً دون الحاجة إلى الاعتماد على الهاتف الذكي الذي يرتبط به الحساب.

وينطبق الأمر نفسه على المكالمات الصوتية والمرئية التي يمكن أن تعمل دون الاتصال بالهاتف الذكي للمستخدم. وتضمن المنصة بقاء الرسائل متزامنة بين الأجهزة. ويتيح لك ذلك تصفح سجل الدردشة حتى لو لم يعد الهاتف الذكي.

ولمزيد من الحماية يجب عليك استخدام تطبيق واتساب عبر الهاتف الذكي مرة واحدة على الأقل كل 14 يوماً للتأكد من أن حسابك لديه دائماً إمكانية الوصول إلى هاتفك الذكي. ويؤدي عدم القيام بذلك إلى إغلاق الجلسات النشطة عبر الأجهزة المتصلة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:15 | 2021-08-04 08:15
08:12 | 2021-08-04 08:12
07:45 | 2021-08-04 07:45
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
مراكز أمريكية تزف بشرى تخص المطعمين ضد كورونا
26.88%
16:00 | 2021-08-02
مراكز أمريكية تزف بشرى تخص المطعمين ضد كورونا
16:00 | 2021-08-02
امطار في اماكن متفرقة.. تغيرات في طقس العراق خلال الايام الاربعة المقبلة
21.06%
04:05 | 2021-08-03
امطار في اماكن متفرقة.. تغيرات في طقس العراق خلال الايام الاربعة المقبلة
04:05 | 2021-08-03
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا
15.69%
09:11 | 2021-08-03
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا
09:11 | 2021-08-03
الموقف الوبائي يرتفع مجدداً في العراق
15.09%
09:00 | 2021-08-02
الموقف الوبائي يرتفع مجدداً في العراق
09:00 | 2021-08-02
مسلحون يفتحون النار على &quot;شيخ عشيرة&quot; في مدينة الصدر.. والسبب؟
10.87%
05:34 | 2021-08-03
مسلحون يفتحون النار على "شيخ عشيرة" في مدينة الصدر.. والسبب؟
05:34 | 2021-08-03
الفنانة أحلام تتخذ قراراً مفاجئاً!ّ
10.41%
13:41 | 2021-08-02
الفنانة أحلام تتخذ قراراً مفاجئاً!ّ
13:41 | 2021-08-02
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.