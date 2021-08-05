مقاومة للماء.. سامسونغ تستعد لطرح سماعات لاسلكية بالكامل (صورة)

تستعد شركة "سامسونغ" للكشف عن سماعاتها "Galaxy Buds2"، إلى جانب عدد من الهواتف الجديدة.
ستدعم سماعة الرأس، المصنوعة بتنسيق TWS، بتقنية Bluetooth 5.2، وستكون بهيكل لامع.
وسيتم تجهيز السماعات بنظام إلغاء الضوضاء النشط مع وضع الشفافية، ستعمل الوظيفة على أساس ثلاثة "ميكروفونات" مدمجة في كل سماعة.
ستتلقى علبة Galaxy Buds2 دعما للشحن اللاسلكي Qi، وهي أيضا معتمدة من IPX7 لمقاومة الماء. كما هو الحال مع الجيل السابق، تتميز سماعات الرأس أيضا بمكبرات صوت مزدوجة.
سيتم الكشف عن سماعة الرأس رسميا في حدث "سامسونج" الحادي عشر من أغسطس/آب الجاري. ولم يتم الكشف عن تكلفة Galaxy Buds2.