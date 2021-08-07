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اليابان تبهر العالم بتقنيات غير مسبوقة في أولمبياد طوكيو.. تعرف على تفاصيلها

تكنولوجيا

2021-08-07 | 03:43
اليابان تبهر العالم بتقنيات غير مسبوقة في أولمبياد طوكيو.. تعرف على تفاصيلها
1,994 مشاهدة

حرصت شركات التكنولوجيا اليابانية والعالمية على جعل دورة الألعاب الأولمبية 2020 مسرحا مثاليا لعرض أحدث تقنياتها على مستوى العالم.

 
 
ومنحت شركات التكنولوجيا العالمية، التي تطور الأجهزة القابلة للارتداء، مثل سامسونغ وأبل وشاومي وغيرها، أولمبياد طوكيو 2020، طابعاً مختلفاً، بفضل التقنيات التي تم طرحها في بطولة الألعاب الأولمبية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقدمت تلك الشركات في البطولة تقنيات رياضية شملت الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة وتحليلات البيانات الضخمة المخصصة لمتابعة الرياضيين، بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار التي تراقب الحركات باستخدام الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة والتي تسجل كميات كبيرة من البيانات وتحللها.

ويستعرض التقرير التالي أبرز التقنيات والتطبيقات التي قدمتها شركات التكنولوجيا في البطولة:


جمع وتحليل البيانات في الوقت الفعلي

طورت شركة الساعات السويسرية الشهيرة ”أوميغا“ تقنيات تقوم بجمع بيانات الرياضيين خلال ممارسة الألعاب، وذلك من خلال توصيل أجهزة استشعار صغيرة بقمصان جميع الرياضيين.

وتعمل هذه الأجهزة على جمع وتحليل ما يقرب من 2000 مجموعة من البيانات في الثانية مثل السرعة أو نقاط التسارع.

وفي رياضات مثل كرة القدم الشاطئية والسباحة والجمباز وسباقات الدراجات، قدمت الشركة كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي تقيس الحركات والأداء الحيوي للاعبين في الوقت الفعلي لتحسين الأداء وتعزيزه وتلافي الأخطاء لاحقا.


تقنية الرادارات العسكرية

قدمت شركة التكنولوجيا الرياضية الدنماركية TrackMan جهوداً لمساعدة فرق البيسبول على الفوز من خلال استخدام تقنية الرادار المستخدمة في الجيوش لتتبع الصواريخ والطائرات.

وتقوم التقنية التي تسمى على اسم الشركة بتحليل كل ضربة يقوم بها اللاعب وعرضها مع التحليل في الوقت الفعلي.

وبالنسبة للملاعب، تقوم التقنية بقياس سرعة الإطلاق ومعدل الدوران ومحور الدوران وتحرير الارتفاع وزوايا التحرير. ويمكن أن تساعد هذه البيانات المدربين في تقييم ما إذا كان اللاعب في أفضل حالاته أو أنه لا يزال يعاني من التعب من اللعبة السابقة.


مضمار الجري السريع

طورت شركة ”موندو“ Mondo الإيطالية أسطح الجري للمسابقات الرياضية، وابتكرت أول مسار لها لدورة الألعاب الأولمبية لعام 1976 في مونتريال، وزودت 12 لعبة أولمبية مختلفة بالمسارات.

وتقول ”موندو“ إن المسار الأولمبي، الذي صممته قبل البطولة عام 2019، ولم يستخدم، مصمم ”لزيادة سرعة الرياضيين إلى أقصى حد وتحسين أدائهم“، موضحة أن الجزء العلوي من المسار مصنوع من المطاط الشديد الصلابة، وأسفل ذلك توجد فراغات تحتوي على فتحات هوائية، ويهدف هذا التصميم إلى تحمل الصدمة ومساعدة العدائين على الارتداد عن المسار بعد كل خطوة.


حذاء Vaporfly عالي التقنية من Nike

يتضمن حذاء Vaporfly عالي التقنية من Nike قطعة من ألياف الكربون التي ساعدت بالفعل العدائين لمسافات طويلة على إنهاء سباقاتهم بشكل أسرع من ذي قبل. ويُسمح للعدائين في طوكيو باستخدام تقنية الأحذية نفسها على المضمار.


تجربة كاميرات إعادة لم يسبق لها مثيل

ستساعد أنظمة إعادة تشغيل الكاميرات المتعددة على توفير إعادة عرض للحركة من منظور متعدد الزوايا، ما يتيح للمشجعين إلقاء نظرة فاحصة على الحدث، من زوايا مختلفة، وتجربة الحركة الأولمبية الصيفية بشكل لم يسبق له مثيل.


تقنية تحسين البث الأولى من نوعها

طورت شركة Worldwide TOP تقنية تحسين البث الأولى من نوعها في العالم وهي تقنية تتبع الرياضيين ثلاثية الأبعاد (3DAT) الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر لتعزيز تجربة المشاهدة مع رؤى قريبة من الوقت الفعلي وتصورات الأداء أثناء الأحداث.


تقنية عرض البيانات البايومترية

لأول مرة في الأولمبياد ، ستتمكن RHBs من نقل تغطية الرماية إلى المستوى التالي وكشف الأداء الداخلي للرماة الأولمبيين من خلال عرض البيانات الحيوية.

وبالتعاون مع Worldwide TOP Partner Panasonic، ستعتمد OBS على تقنية الاستشعار الحيوي دون تلامس لتوفير مراقبة حية لمعدل ضربات القلب.
تقنية True View 360

باستخدام تقنية True View 360 من شركة TOP Partner، ستقدم OBS لأول مرة عمليات إعادة غامرة لجميع مباريات كرة السلة، حيث تصمم TrueView مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة من خلال مجموعة من الكاميرات المثبتة في مكان مرتفع في الاستاد أو الساحة.


تطبيقات الصحة الرقمية

يعمل تطبيق إدارة الصحة One Tap Sports الذي تطوره شركة Euphoria على تحليل الحالة الصحية للاعبين لمساعدة مدربيهم على اتخاذ القرارات الصحيحة.

ويكتب الرياضيون في التطبيق عن حالتهم الصحية والإصابات والوجبات والتدريب على أساس يومي. ويمكن للمدربين وخبراء التغذية الاطلاع على البيانات من خلال الرسوم البيانية والمخططات لاتخاذ القرار الصحيح.

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