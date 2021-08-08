فيسبوك يعيد سياسة خصوصية منسية منذ 3 سنوات

وجاء قرار "فيسبوك"، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بعد انتقاد مجلس الرقابة في "فيسبوك"، لفقدانه سياسة مهمة منذ 3 سنوات، وتمثل هذا الأمر بشكل رئيسي، بسبب حذف فيسبوك منشورات خاصة بعبد الله أوجلان، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العمال الكردستاني، بسبب تصنيفها من قبل "فيسبوك" على أنها "خطيرة".وأكد مجلس الرقابة أن هذا المنشور المحذوف تناسى سياسية داخلية في "فيسبوك"، بضرورة دعم "السجناء السياسيين"، وعدم تصنيف منشوراتهم على أنها خطيرة، مشيرة إلى أنه كان يمكن أن يتم مراجعة المنشورات التي ترجع إلى عام 2018.وقدم مجلس الرقابة لـ"فيسبوك" 12 توصية، بكيفية التعامل مع المنشورات المماثلة، التي تتعلق بالسجناء السياسيين.