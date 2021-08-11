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زين تحصد جائزة اوكلا العالمية "كأسرع شبكة موبايل في كل العراق"

تكنولوجيا

2021-08-11 | 08:43
زين تحصد جائزة اوكلا العالمية "كأسرع شبكة موبايل في كل العراق"
460 مشاهدة

حصدت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، جائزة من قبل شركة Ookla العالمية “كأسرع شبكة موبايل في كل العراق" بناء على أداء شبكات الإنترنت وسرعاتها والتغطية المقدمة للعملاء، وذلك تأكيداً على ريادتها لقطاع الاتصالات في العراق ونظير جهودها المتواصلة في جانب التحول الرقمي. وتعزز هذه الجائزة من موقع زين كخيار العراقيين الأول.

وتمثل جائزة "أسرع شبكة موبايل في كل العراق" من "Ookla" الرائدة عالمياً في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف النقال وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات تأكيداً جديداً على ريادة وتميّز خدمات وعروض الجيل الرابع 4G-LTE من زين ونجاحها في توفير أسرع وأقوى شبكة 4G في العراق كما تأتي في إطار استراتيجيتها القائمة على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات والحلول التكنولوجية وأكثرها تقدماً في مجال الاتصالات، وذلك تلبية لمتطلبات المشتركين المتغيرة وتطلعاتهم المستقبلية.


والجدير بالذكر ان ما بعد إطلاق شركة زين كأول شركة اتصالات في العراق لخدمات الجيل الرابع 4G-LTE في جميع المحافظات الامر الذي نقل العراق بالتصنيف العالمي لسرعة الانترنت بـ 60 مرتبة وذلك بحصوله على المركز 65 عقب إطلاق الـ4G بعد ان كان العراق يحتل مركز 125 في التصنيف العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لزين العراق علي الزاهد "يسعدنا الحصول على جائزة "أسرع شبكة موبايل في كل العراق" من شركة Ookla التي تعتبر إنجازاً جديداً كونه يأتي من جهة تتمتع بمصداقية عالية، ويأتي بناءً على اختبارات سرعة الإنترنت الفعلية لملايين المستخدمين. “

ويضيف الزاهد بان "هذه الجائزة التي صنفت زين العراق كأسرع شبكة يعد دليلاً جديداً على نجاحنا في تحقيق وعدنا للعراقيين بتوفير أفضل تجربة للمشتركين لخدمات الجيل الرابع على مستوى المنطقة، ويعكس بذلك حجم استثماراتنا بأحدث التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في العالم بشبكة الـ4G بجميع محافظات العراق.“


وذكر الرئيس التنفيذي لشركة Ookla دوغ سوتولز أتقدم بالتهاني لزين بحصولها على جائزة "اسرع شبكة موبايل بالعراق" وهذا دليل على استمرار شركة زين بالاستثمار بتطويرها وتوسعة شبكتها والتأكيد على تقديم افضل خدمة للعملاء، ونحن في Ookla نعتمد على تصنيف دقيق وعالي الموثوقية يعتمد على اختبارات المستخدمين لشبكاتهم عبر منصاتنا الإلكترونية حيث حققت زين أعلى سرعات الإنترنت في العراق."

وتعتبر "SpeedTest" من شركة "Ookla" أداة دقيقة وفعالة لقياس سرعات الانترنت عالمياً حيث تمكّن المستخدمين من قياس سرعة وأداء شبكة الانترنت بشكل سريع، ومنذ تأسيسها عام 2006 تم اجراء أكثر من 37 مليار اختبار للسرعة باستخدام SpeedTest. وتمنح Ookla جوائزها لأبرز مشغلي الاتصالات على مستوى العالم بعد تقييم الخدمات المقدمة باستخدام تقنية "نقاط السرعة" Speed Score التي تتضمن قياساً لسرعات الشبكة في عمليتي التنزيل والتحميل، وتتم يومياً أكثر من عشرة ملايين فحص لجودة السرعة من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم في المواقع والأوقات التي يشكل فيها تحقيق الاتصال والتواصل أمراً أساسياً بالنسبة للمستخدمين.
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