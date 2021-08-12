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سامسونغ تكشف عن نموذجين جديدين من الهواتف القابلة للطي

تكنولوجيا

2021-08-12 | 04:22
سامسونغ تكشف عن نموذجين جديدين من الهواتف القابلة للطي
591 مشاهدة

في ظل منافسة محتدمة من قبل شركات صينية في سوق سريعة النمو، كشفت عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي، سامسونغ، عن نموذجين جديدين معزّزين من الهواتف القابلة للطيّ.

والهاتفان الذكيان الجديدان القابلان للطي هما "غالاكسي زي فولد 3" و"غالاكسي زي فليب 3".

ويقدم الهاتفان تصاميم أكثر سلاسة ومقاومة أفضل للمياه وشاشة أكثر استدامة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.


ويُطرح الهاتف "غالاكسي زي فليب 3"، الذي يبلغ قياس شاشته 6.7 إنشات، بسعر يبدأ من 999 دولارا، تماشيا مع غيره من الهواتف عالية الطراز، مقابل 1799 دولارا لهاتف "غالاكس زي فولد 3" الذي يبلغ قياس شاشته 7.6 إنشات.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فإن هذان النموذجان الجديدان يأتيان في وقت تواجه فيه شركة سامسونغ منافسة محتدمة من الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية، وعلى رأسها "شاومي"، التي احتلت المرتبة الثانية في السوق في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال رئيس قسم الأجهزة المحمولة في سامسونغ، تي إم روه، إن الشركة "توسّع مجددا نطاق الإمكانات التي تتيحها الهواتف الذكية القابلة للطيّ التي تمنح المستخدمين المرونة وتعددية الاستعمالات اللازمتين لعالمنا هذا المتسارع"، وفقا لفرانس برس.

ويقضي الهدف من "فليب 3" بتوفير هاتف قابل للطيّ ميسور الكلفة، في حين يحلّ "فولد 3" محلّ الأجهزة العاملة بشاشات كبيرة وهو مزوّد بقلم يمكن استخدامه على الشاشة.

وأظهرت دراسة أجرتها حديثا مجموعة الأبحاث "كاناليس" أن شركة "شاومي" الصينية أطاحت بشركة "أبل" الأميركية من المرتبة الثانية في السوق العالمية للهواتف الذكية، وهي سوق تتخبّط في اضطرابات بسبب نقص في إمدادات الشرائح وتدابير الإغلاق التي أثّرت على المستهلكين.

وكشفت هذه الدراسة أن المبيعات العالمية للهواتف الذكية ارتفعت بنسبة 12 %، وقد حافظت سامسونغ على صدارة السوق بحصة تقدر بحوالي 19 %.

وتقدّمت شاومي للمرّة الأولى إلى المرتبة الثانية مع 17 % من الحصص في السوق، ومبيعات ارتفعت بنسبة 83 %، بحسب مجموعة الأبحاث "كاناليس".
وبينما تراجعت "آبل" للمرتبة الثالثة، احتلت "أوبو" و"فيفو" الصينيتان المرتبتين الرابعة والخامسة، مع حوالي 10 % من الحصص في السوق لكلّ منهما.

يشار إلى أن مبيعات الهواتف الذكية ارتفعت بنسبة 11 % مقارنة بالعام الماضي، لكنها تراجعت بعد الربع الأول من العام الجاري، في ظلّ نقص عالمي في شبه الموصلات، وفق ما أفادت المجموعة البحثية.

الجدير بالذكر أنه يمكن طلب هاتف من هاتفي سامسونغ الجديدين من الآن، على أن يسلّم في فترة لاحقة من الشهر في الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية.


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