تحذير أمني من ثغرات في متصفح "غوغل كروم"

وأطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني يوم الثلاثاء، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بخصوص هذه الثغرات، داعيا إلى ضرورة تحديث المتصفح لحمايته من برمجيات خبيثة.ولفت المركز في تحذيره إلى أن شركة غوغل أصدرت تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكوس.