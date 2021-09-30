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ابرزها محادثات جماعية بين ماسنجر وانستغرام.. "فيسبوك" تطلق منتجات جديدة

تكنولوجيا

2021-09-30 | 12:06
ابرزها محادثات جماعية بين ماسنجر وانستغرام.. "فيسبوك" تطلق منتجات جديدة
585 مشاهدة

كشف موقع Tech Crunchعن إطلاق موقع "فيسبوك" عددًا من المنتجات الجديدة، من ضمنها الدردشات الجماعية عبر التطبيقات، حيث ستمكن الخاصية الجديدة المستخدمين من بدء محادثات جماعية بين جهات الاتصال على شبكتي إنستغرام، وفيسبوك معًا.

وتشمل الإضافات الأخرى التي أطلقها موقع فيسبوك استطلاعات الرأي عبر رسائل إنستغرام، بناءً على ميزة الاستطلاع الموجودة في تطبيق Messenger، كما يضيف Messenger أيضًا ميزة الكتابة الجماعية إلى مجموعات الرسائل المباشر بغض النظر عن التطبيق المستخدم في الدردشة لمساعدة المستخدمين على معرفة وقت قيام أصدقائهم بالكتابة في نفس الوقت.

ونظرًا لأن Instagram يشمل عرض محتويات الفيديو، سيتمكن مستخدمو Messenger الآن من استخدام ميزة Watch Together المتاحة عبر هذا التطبيق لعرض منشورات Instagram مثل خاصية Reels، ومقاطع فيديو IGTV في نفس الوقت.

وتأتي هذه التحديثات قبل ساعات فقط من إدلاء الشركة بشهادتها أمام مجلس الشيوخ حول أضرار الصحة العقلية الناتجة عن شبكتي إنستغرام، وفيسبوك، للتواصل الاجتماعي على المستخدمين.

وذكر الموقع أنه مع احتفال تطبيق Messenger التابع لشبكة "فيسبوك" بالذكرى العاشرة لتأسيسه، في الشهر الماضي، أكد متحدث باسم الشبكة للموقع أن شركة "فيسبوك" ترى Messenger على أنه جزء من "نسيج" شبكة فيسبوك.

وإضافة إلى التحديثات التي تزيد من تكامل "فيسبوك" و"إنستغرام"، قام تطبيق Messenger بإطلاق بعض الميزات الممتعة مؤخرًا، خاصة لأولئك الذين يحبون تعيين سمات مخصصة لشكل التطبيق مثل ثيمة حياة البيوت الريفية، وثيمة حركة النجوم والأفلاك والتي يفضل الصغار والمراهقون تطبيقها على حساباتهم.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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