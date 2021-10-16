مدعومة بالذكاء الصناعي.. تطوير تقنية مذهلة تتنبأ بحوادث المرور

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
"الغارديان": وثائق ترجح صلة رئيس نيوكاسل بقضايا منها مقتل خاشقجي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مدعومة بالذكاء الصناعي.. تطوير تقنية مذهلة تتنبأ بحوادث المرور

تكنولوجيا

2021-10-16 | 01:25
مدعومة بالذكاء الصناعي.. تطوير تقنية مذهلة تتنبأ بحوادث المرور
922 مشاهدة

طورت مجموعة من العلماء تقنية تعمل بالذكاء الصناعي، للتنبؤ بالنقاط التي يمكن أن تحدث فيها حوادث مرورية وبدقة جغرافية عالية.

وبحسب صحيفة ”الكونفيدينسيال“ الإسبانية، يمكن لنظام الذكاء الصناعي هذا أن يتنبأ بعدد الحوادث خلال إطار زمني معين في نطاقات بدقة 5 أمتار، وهو ما يكفي لتحديد مكان وقوع الحوادث بوضوح.

ويقول الباحثون القائمون على التقنية، إن خرائط النقاط الساخنة السابقة غير دقيقة إلى حد كبير، ولا تظهر إلا أماكن وقوع الحوادث في الماضي.

ويوفر نظام الذكاء الصناعي الجديد، قدرة تنبؤية عالية الدقة خلال فترة زمنية معينة في المستقبل، مع تحديد عدد الحوادث في نقاط جديدة حيث لم تكن هناك حوادث من قبل.

والأمر الأكثر إثارة للإعجاب، هو أن نظام التنبؤ يعمل في أي مدينة أو طريق حتى لو لم يكن لديه بيانات عن الحوادث الماضية.

كيفية عمل النظام

طوّر علماء من مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الصناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، نظام التعلم الجديد، من خلال الجمع بين كمية كبيرة من بيانات الحوادث التاريخية ومسارات GPS المسجلة في السيارات، والخرائط، وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة.

وبمجرد تدريب المهندسين على بيانات من عامي 2017 و2018، توقعوا جميع الحوادث في 2019 و2020 في مدن، مثل: نيويورك، وشيكاغو، وبوسطن، ولوس أنجلوس.

وعند مقارنة نتائج الباحثين بالبيانات الحقيقية خلال تلك السنوات، أظهرت النتيجة أن النظام كان ناجحًا في التنبؤ بالحوادث في نقاط جديدة عالية الخطورة، على الرغم من أنه لم يتم تسجيل حوادث سابقة في تلك المرحلة.

ووفقًا للباحثين، يمكن استخدام هذا النموذج للاستدلال على خريطة الحوادث حتى في غياب بيانات الحوادث التاريخية، وهو أمر يمكن استخدامه لتخطيط المدينة، واتخاذ القرارات.

ويمكن للتقنية الجديدة أن تمكن السائقين من تجنب الحوادث المحتملة في الوقت الفعلي، كما ستكون شركات التأمين قادرة على إنشاء نماذج تنبؤية تساعد بضبط تحليل المخاطر الذي سيؤثر بدوره على أسعار البوليصة.

كما يشير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن حوادث السيارات لا تزال السبب الأول للوفاة بين الأطفال والشباب، بتكلفة اقتصادية تبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وبالتزامن مع تطور تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، فإن العالم في طريقه للقضاء تمامًا على الحوادث في المستقبل القريب.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:25 | 2021-10-16 11:25
11:12 | 2021-10-16 11:12
11:04 | 2021-10-16 11:04
المزيد
اعلان
اعلان
كثيف
كثيف
غير كاف
غير كاف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.