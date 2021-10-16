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آبل تزيل تطبيقاً للقرآن من متجرها في الصين

تكنولوجيا

2021-10-16 | 10:08
آبل تزيل تطبيقاً للقرآن من متجرها في الصين
1,275 مشاهدة

أزالت شركة "آبل" (Apple) تطبيق "القرآن المجيد" (Quran Majeed) من متجر تطبيقاتها "آبل ستور" (App Store) في الصين، امتثالا لطلبات الحكومة الصينية، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية تداولته مواقع تقنية متخصصة.

و"القرآن المجيد" تطبيق شهير لقراءة القرآن، وغيرها من المعلومات المتعلقة بالصلاة مثل اتجاه القبلة ومواعيد الصلوات، والأدعية، ومواقع المساجد القريبة، والعديد من الخدمات الدينية الأخرى.

ويعد "القرآن المجيد" أحد أشهر التطبيقات الدينية في الصين، وهو متوفر عالميا ولديه ما يقرب من 35 مليون مستخدم، بحسب شركة "بي دي إم إس" (PDMS) المصممة للتطبيق.

وسيظل التطبيق متاحا في بلدان أخرى على متجري "آب ستور" و"غوغل بلاي" (Google Play)، على الرغم من أن غوغل بلاي غير متوفر تقنيا أيضا في الصين (يمكن للأشخاص الوصول إليه عبر خدمات "إف بي إن" (VPN) وهي الشبكة الافتراضية الخاصة).

وكان موقع "آبل سينسورشيب" (Apple Censorship) -الذي يراقب التطبيقات على متجر تطبيقات آبل- أول من لاحظ حذف تطبيق "القرآن المجيد" مؤخرا.

وتعترف الصين رسميا بالإسلام كدين، لكنها واجهت أيضا انتقادات لانتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية ضد السكان الإيغور المسلمين في شينجيانغ.

وقالت شركة "بي دي إم إس" -في بيان- "بحسب آبل، حُذف تطبيقنا (القرآن المجيد) من متجر تطبيقات آبل في الصين لأنه يحتوي على محتوى غير مشروع"، وأضافت "نحاول الاتصال بالسلطات الصينية المعنية لحل هذا الإشكال".

أما الحكومة الصينية، فلم توضح حتى الآن سبب طلبها حذف تطبيق "القرآن المجيد" من متجر آبل في البلاد.
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