أول صورة لمارك زوكربيرغ بجوار اسم شركته الجديد

شارك مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، أول صورة له بجوار لوجو شركته الجديد بعد تغيير اسمها إلى "meta"، ونشر مارك الصورة عبر حسابه الرسمى بموقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق "مرحبا ميتا".





وغيّرت شركة "فيس بوك" اسمها إلى Meta ما يعكس دافع الشركة لبناء عالم افتراضى مملوء بالشخصيات الرقمية يُعرف باسم metaverse، لأنه يكافح أزمة تدقيق تنظيمى متزايد، ففى حديثه فى Facebook Connect المؤتمر السنوى للواقع الافتراضى والمعزز للشركة، أمس الخميس، قال الرئيس التنفيذى إن فيس بوك: "علامة تجارية شهيرة لوسائل التواصل الاجتماعى، لكن لا تشمل كل ما نقوم به" وفقا لما نقلته فاينينشيال تايم.