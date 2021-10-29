لماذا اختار مارك زوكربيرغ اسم ميتا؟

أعلنت شركة "فيسبوك" التي تعد عملاق مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، الخميس، تغيير اسمها إلى "ميتا" (Meta).





وتجمع كلمة (ميتافيرس) بين كلمتي "ميتا" و"يونيفرس" بالإنجليزية، أي "الكون الفوقي" وتشكل نوعًا من البديل الرقمي للعالم المادي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت.



ومن المفترض أن تتيح تقنية "ميتافيرس" زيادة التفاعلات البشرية عبر الإنترنت من خلال تحريرها من القيود المادية بفضل تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

زوكربيرغ يوضح

وقال المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ خلال مؤتمر للمطورين "تعلمنا كثيرا من المشاكل المتعلقة بمسائل مرتبطة بالتواصل الاجتماعي والعيش ضمن منصات مغلقة، وحان الوقت الآن للاستفادة من كل هذه العبر للمساهمة في بناء الفصل الجديد".





أكد زوكربيرغ أن تغيير اسم شركة فيسبوك إلى ميتا، يأتي لإضفاء صبغة جديدة، وذلك خلال المؤتمر الذي تم فيه تقديم شركة "ميتافيرس".



وأوضح، أن التحديثات الجديدة سوف يتم إصدارها اليوم، مع استمرار الشركة في تقديم نفس الخدمات الإلكترونية ذاتها، مع إضافة تحديثات جديدة سوف تنال استحسان كافة المستخدمين في كافة أنحاء العالم وجميع الدول.

وأشار إلى أن الشعار لاسم فيسبوك الجديد Meta، يعني أنه يمكن دائمًا صناعة شيئ جديد، وتطوير الأشياء الموجودة سلفًا، وتحديثها باستمرار بما يتماشى مع الواقع.



وأفاد بأن العلامة التجارية الجديدة التي تم إطلاقها تحت اسم فيسبوك الجديد Meta، تركز اهتمام الشركة على "metaverse"، حيث يتخلى الشخص عن الشاشات، ويختبر تأثير التواجد في الواقع الافتراضي.

وقال زوكربيرغ، في فيديو الانطلاق قبل خطابه الرئيسي: "نحن نعيش من أجل ما نبنيه. وبينما نرتكب الأخطاء، نستمر في التعلم والبناء والمضي قدمًا".

منتجات تعتمد على الميتافيرس metaverse

وبث فيسبوك حدثه السنوي الثامن "Connect" على الهواء مباشرة للكشف عن أحدث ابتكاراته وأبحاثه في الواقع المعزز والافتراضي، والمزيد عن رؤيته للميتافيرس، التي تشير إلى الجهود التي تجمع بين تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في منصة جديدة على الإنترنت.



وعرض فيسبوك سلسلة من مقاطع الفيديو المفاهيمية التي سلطت الضوء على رؤيته للميتافيرس، مثل إرسال صورة ثلاثية الأبعاد لنفسك خلال حفلة موسيقية لم تكن فيها، أو الجلوس حول طاولات اجتماعات افتراضية مع زملاء بعيدون أو ممارسة ألعاب غامرة مع الأصدقاء.

يأتي ذلك بعد أسابيع من التدقيق المكثف من قبل المنظمين والمشرعين الأمريكيين بشأن ممارسات فيسبوك التجارية، بالإضافة إلى الأعطال التي طالت التطبيقات المملوكة من الشركة الأم عالميًا، مثل "إنستقرام" و"واتساب".



وقالت الشركة إن سهمها سيبدأ التداول تحت مؤشر جديد ، MVRS، في 1 ديسمبر/كانون الأول القادم.

جراء إعلان زوكربيرغ تغيير اسم الشركة ارتفع سهم "فيسبوك" بنحو 3 %.



ويعد اسم فيسبوك الجديد "ميتا" هو الإشارة الأكثر تحديدًا حتى الآن على نية الشركة المشاركة في مستقبلها على منصة حوسبة جديدة" metavers"، وهي فكرة ولدت في خيال روائيين الخيال العلمي.



وتقدم شركة فيسبوك منتجات تعتمد على الميتافيرس metaverse مثل نظارات الواقع المعزز التي يعتقد زوكربيرج أنها ستكون موجودة في كل مكان مثل الهواتف الذكية.



ويرى خبراء فيسبوك أنه على مدار السنوات العديدة المقبلة «سننتقل بشكل فعّال من الأشخاص الذين يرون أننا في الأساس شركة وسائط اجتماعية إلى شركة metaverse".



ويمكن أن يعمل اسم فيسبوك الجديد ميتا، أيضًا على فصل العمل المستقبلي الذي يركز عليه زوكربيرج بسبب التدقيق المكثف والتحقيقات التي يخضع لها فيسبوك حاليًا للطريقة التي تعمل بها منصته الاجتماعية اليوم.



ويعبر التغيير الجديد عن فصل هوية الشركة عن الشبكة الاجتماعية التي تحمل اسمًا غارقا في محتوى يواجه اتهامات كبيرة، وتسليط الضوء على التحول إلى منصة حوسبة ناشئة تركز على الواقع الافتراضي.



