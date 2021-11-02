Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
48 ألف دولار.. قيمة غرامات بحق نائبة جمهورية ترفض ارتداء الكمامة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالصور: تعرّف الى العالم الافتراضي الذي سينقلنا إليه مارك زوكربيرغ!

تكنولوجيا

2021-11-02 | 14:40
بالصور: تعرّف الى العالم الافتراضي الذي سينقلنا إليه مارك زوكربيرغ!
1,043 مشاهدة

مارك زوكربيرغ ينقلنا الى عالم آخر بعيد كل البعد عن النمط الذي نعيشه اليوم. ويهدف مشروع metaverse إلى نقل مزيد من حيواتنا إلى عالم الألعاب ثلاثية الأبعاد. وتتمثل الرؤية في تحرير وجودنا الرقمي من حدود الشاشة، واستعادة حريتنا في الحركة على إنترنت أكثر "تجسيدًا"، وتمكين اتصالات أعمق بين الأشخاص في بيئة اجتماعية، حيث يمكننا رؤية الآخرين والتفاعل معهم.

وبحسب ما قاله زوكربيرغ: "عندما تكون في اجتماع عبر metaverse، ستشعر وكأنك في الغرفة مع الآخرين، وتتواصل بعينيك، وتمتلك إحساسا مشتركا بالمساحة وليس مجرد النظر إلى شبكة من الوجوه على الشاشة".

عالم ميتافيرس
 
 
أطلقت شركة فيسبوك (ميتا حاليا) تطبيقا للاجتماعات الافتراضية للشركات، يسمى Horizon Workrooms، يحتاج مستخدميه لنظارات الواقع الافتراضي Oculus VR، يبلغ سعرها حوالي 300 دولار، مما يرجح أن معظم تجارب ميتافيرس المتطورة قد تكون بعيدا عن متناول الكثيرين خاصة في الدول النامية.
 
 
كيف ستغير الميتافيرس حياتنا اليومية؟
 
تقنية الهولوجرام أو أفاتر، احدى التقنيات الجديدة التي ستنقلنا الى عالم ما بعد الانترنت. وهي تقنية تسمح بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد، أي أن لها طول وعرض وارتفاع، باستخدام أشعة الليزر، بحيث تطفو الصور في الهواء كما لو أنها أجساماً حقيقية. ما يعني أنه يمكنك التنقل داخل بيتك من خلال هذه التقنية كأنك في المكان تماماً وبواقعية ومثالية طبق الاصل عن الواقع.
 
 
المكالمات عبر تطبيق المسنجر ستتميز بدعم تقنية الـ VR وبتعزيز الواقع الافتراضي بأعلى مستويات السرعة الفائقة بنقل البيانات والمعلومات ومعالجتها. أي ان كنت تتصل بصديقك المتواجد في بلد آخر، اصبح بامكانك الانتقال الى هذا المكان والجلوس معه والتمتع بالأجواء كما لو أنك فعلا متواجدا هناك. يمكنك مشاهدة أي حفلة في البلد الذي تختاره، وزيارة أصدقائك والسهر معهم، حتى انه لا داعي بعد اليوم من ان تخرج من المنزل للقيام بمقابلة عمل، أو البحث عن وظيفة... كل ذلك سيكون متاحا عبر تقنية الهولوجرام.
 
 
تسمح هذه التقنية للافراد بأن يروا الماضي وكأنه حاضر، واستكشاف الحضارات السابقة. كما تسمح للسفر الى الفضاء وكأنك فعلا مسافر بطريقة حقيقية.
 
 
وتشير تقارير إلى أن الشركة العملاقة، فيسبوك، تقوم حاليا بتوظيف نحو 10 آلاف شخص في دول أوروبا، واستثمار مليارات الدولارات في مشروع "الميتافريس"، ليصبح الجيل الجديد القادم من مستقبل الإنترنت والتواصل الاجتماعي.
 
من الممكن أن تصبح الميتافيرس الثورة المقبلة في عالم الانترنت التي ستنقلنا الى عالم آخر، عالم افتراضي مدعوم بتقنية أكثر مرونة وميزات العبور التي تمزج بين مجالات الرؤية الحقيقية والرقمية.
 
 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

علم وعالم

تكنولوجيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:32 | 2021-11-02 17:32
17:02 | 2021-11-02 17:02
16:41 | 2021-11-02 16:41
المزيد
اعلان
اعلان
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد صلاح
محمد صلاح
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.