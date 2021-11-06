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ما الفرق بين تطبيقي تيليغرام وواتساب؟ وأيهما أفضل؟

تكنولوجيا

2021-11-06 | 10:22
ما الفرق بين تطبيقي تيليغرام وواتساب؟ وأيهما أفضل؟
المصدر:
وكالات
896 مشاهدة

ملايين المستخدمين حول العالم يستخدمون تطبيقات التراسل الفوري. ويحظى كل من تيليغرام وواتساب بشعبية واسعة، اذ ان التحدي أدخل كل من هذين التطبيقين في منافسة شرسة، فأصبحا يسعيان جاهدين لكسب ثقة المستخدم. فما هو التطبيق الافضل؟

تيليغرام (تيليجرام) هو تطبيق مراسلة مجاني يتسم بدرجة عالية من الأمان والسرعة، ويقدم خدمة لمستخدميه بالدردشة مع الآخرين ومشاركتهم المحتويات سواء كان ذلك بشكلٍ فردي أو جماعي، ويتيح للمستخدم إمكانية الاحتفاظ بنسخ احتياطية من المحادثات الخاصة به في سحابة تيليجرام، وتمتاز بأنها تدعم الأجهزة المحمولة والمكتبية وغيرها.

WhatsApp، تطبيق مراسلة مجاني يمكن تحميله على جميع أنواع الأجهزة الذكية، ويعتبر وسيلة تواصل سهلة بين الأفراد من خلال الاتصال صوتيًا أو فيديو أو تبادل الصور والمقاطع الصوتية والنصية. وينفرد بعدم فرض أي رسوم عليه؛ إذ تُقدم الخدمات مجانًا بغض النظر عن نوعها، ولا بد من الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة قد تم تطوير إصدارات من التطبيق تدعم أجهزة الحاسوب المكتبية تحت مسمى واتس آب ويب WhatsApp Web، كما يمكن تحميل الأخير أيضًا على الهواتف الذكية الداعمة لنظام تشغيل Windows 8+.
 
 
الفرق بين تيليغرام وواتسآب
 
بالرغم من اعتبار كل من تيليغرام وواتسآب من تطبيقات المراسلة المجانية، إلا أنه لا بد من وجود بعض الفروقات بينهما، وفيما يلي أهم النقاط التي توضح الفرق بينهما:

يعتبر تطبيق واتس آب أكبر عمرًا من تيليجرام، إذ تم إطلاق الأخير في عام 2013، بينما أُطلق الواتس آب في سنة 2009.
 
Telegram خالي تماماً من الإعلانات بينما الواتساب يبحث عن طريقة لإضافة الإعلانات إلى التطبيق .

في تيليغرام إمكانية لتثبیت رسالة تظهر دائما في أعلى المجموعة. ويمكن إجراء تصويتات في المجموعات والقنوات. وهو خالي تماماً من الإعلانات بينما الواتساب يبحث عن طريقة لإضافة الإعلانات إلى التطبيق.
 
لا يقلل تيليغرام جودة الصورة بينما يقلل الواتساب جودة الصور والفيديوهات.
 


يكمن الفرق بين تيليجرام و واتس آب من حيث أنظمة التشغيل التي يدعمها كل منهما بأن التيليجرام عاجزٌعن دعم نظام التشغيل بلاك بيري Blackberry الذي يدعمه واتس آب بدوره.
 
يختلف حجم الملفات المرسلة بين التطبيقين بشكلٍ ملحوظ، إذ يمكن إرسال ملف بحجم 1.5 جيجا بايت عبر تطبيق تيليجرام، إلا أن حجم الملف في وواتس آب لا يتجاوز 160 ميجابايت.
 
يُقدم الواتس آب مجموعة من الميزات المحدودة ومنها إمكانية الاحتفاظ بنسخ احتياطية وإجراء مكالمات الفيديو والصوت وتنسيق الخطوط وغيرها، أما تيليجرام فإنه يقدم خدمات أكثر شمولًا وفائدة، ومنها الاحتفاظ بالبيانات ومزامنتها بكل سهولة، والحفاظ على سرية البيانات من خلال القيام بالحذف التلقائي لها.
 
 
يتقدم التيليجرام على الواتس آب بأنه يمكن تسجيل الدخول إلى حساب تيليجرام عبر أكثر من جهاز، بينما يفتقر الواتس آب لهذه الميزة، إذ يمنع الأخير من المضي قدمًا في الدخول إلى حساب الواتس آب في حال استمرار جلسته في جهاز آخر، أما التيليجرام فيقدم تقريرًا دقيقًا للمستخدم حول الأجهزة والجلسات النشطة بعد السماح بالعمل بأكثر من جهاز.
 
يتيح تيليجرام الفرصة في إجراء عدةِ أنشطة عبره، ومنها إجراء استطلاع الرأي مثلًا، أما ذلك فلا يتوفر في الواتس آب.
 
يصل عدد الأفراد الذي يسمح تيليجرام بإضافتهم إلى المجموعات ما بين 1000-3000 مستخدم، أما مجموعات الواتس آب فلا يتجاوز عدد الأعضاء فيها 256 مستخدم فقط.
 
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