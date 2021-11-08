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مليئة بالعقبات.. ماذا تعرف عن رحلة تطبيق TikTok

تكنولوجيا

2021-11-08 | 08:11
مليئة بالعقبات.. ماذا تعرف عن رحلة تطبيق TikTok
73 مشاهدة

لم يكن صعود (TikTok) للهيمنة على ساحة منصات التواصل االجتماعي دون تحديات، فمنذ إطالقه قبل 5 أعوام، واجه التطبيق الصيني لمشاركة الفيديو القصير تهديدات الحظر، وإعادة الهيكلة المؤسسية.

على الرغم من خسارة تطبيق "تيك توك" لإحدى أكبر أسواقه في الهند، إلا أنه يجذب الآن مليار مستخدم نشط شهريا في جميع أنحاء العالم. وقد حقق هذا الإنجاز أسرع من معظم منافسيه من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى. وبالمقارنة، بلغ عدد مستخدمي فيسبوك مليار مستخدم في عام 2012، بينما وصل إنستغرام إلى حاجز مليار مستخدم في عام 2018، أي بعد 8 أعوام على إطلاق كلا التطبيقين. كذلك اقترب يوتيوب من ً مليار مستخدم شهريا في عام 2013، بعد 7 أعوام من استحواذ غوغل على الشركة. وفيما يلي رحلة صعود "تيك توك" المليئة بالعقبات خلال 5 أعوام ماضية:

2016: أطلقت شركة (ByteDance) التي أسسها الملياردير تشانغ يى مينغ، تطبيقاً جديداً لمشاركة الفيديو باسم (Douyin) في الصين، في سبتمبر/أيلول 2016.

2017: أطلق تطبيق (Douyin) خارج الصين، في مايو/ أيار 2017، وتغيرت علامته التجارية إلى "تيك توك" في السوق الدولية. ثم بحلول نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، اشترت الشركة منصة صينية أخرى للفيديو القصير باسم (ly.Musical) في صفقة قيمتها مليار دولار. كانت الأخيرة في ذلك الوقت، قد هيمنت بالفعل على سوق ناشئة وكبيرة في أميركا، بما يمثل بداية توسع سوق "تيك توك" خارج قاعدته الرئيسية.

2018: جرى دمج (ly.Musical) رسميا مع "تيك تـوك" في أغسطس/ 2018 آب 2018. في حين كشف الأخير لأول مرة عن الأرقام المفصلة للمستخدمين في الوثائق القضائية المطلوبة عام 2020 ،التي أظهرت أنه بحلول يناير/ كانون الثاني 2018 كان لديه حوالي 8.54 مليون مستخدم شهريا على صعيد عالمي. فيما تضاعف هذا الرقم بنحو 5 مرات ليتجاوز 271 ً مليون مستخدم شهريا بحلول نهاية عام 2018. وقد تزايدت شعبية التطبيق ليصبح رابع أكثر التطبيقات، ليس ضمن فئة الألعاب، تنزيل لهذا العام، متجاوزا إنستغرام ويوتيوب وسناب شات، مع 667 مليون عملية تنزيل أولية، وفقا لشركة تحليلات بيانات التطبيقات (Tower Sensor).

2019: نظراً إلى صعوده السريع وزيادة شهرته بين المستخدمين، كان عام 2019 هو العام الذي بدأت فيه أميركا التشكيك بشعبية المنصة، وكيفية تعاملها مع البيانات الشخصية للمستخدمين. لهذا بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام، باشرت إدارة ترامب آنذاك، تحقيقا للأمن القومي في صفقة شراء شركة (ByteDance) لتطبيق (ly.Musical) مقابل مليار دولار، حسب رويترز. لم يردع ذلك كله التطبيق من توسيع نطاق قاعدة مستخدميه، حيث وصل عدد المستخدمين للتطبيق إلى أكثر من 5.507 مليون مستخدم شهرياً، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019، بزيادة قدرها 2.87% عن العام السابق. وفي عام 2019، أصبح "تيك توك" ثاني أكثر التطبيقات، ليس ضمن فئة الألعاب، تنزيلاً في العالم بعد تطبيق واتساب، كما تفوق أيضا على فيسبوك وتطبيق المراسلة التابع (Messenger) وفقاً لشركة (Tower Sensor).

2020: واجه التطبيق كذلك العديد من العقبات المؤسسية في عام 2020، وسط ضغوط متزايدة من إدارة ترامب، التي هددت بحظر الشركة في أميركا، ما لم تتخل عن السيطرة على التطبيق الاجتماعي في أميركا الشمالية ٍلمشتر أميركي. وفي تقرير حصري، كشف موظفو "تيك توك" لفوربس، أن الشركة ً شهدت عام ً ا صعبا بسبب غضب ترامب، وأن الروح المعنوية لدى الشركة قد تأثرت بفعل ذلك. لكن عبر محاولة لتجنب الخالف مع الحكومة، عينت "تيك توك" الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني، كيفن ماير، في مايو/أيار 2020، لقيادة الشركة كرئيس تنفيذي، لكنه تنحى بعد ذلك في أغسطس/آب من العام نفسه. في حين حظرت الهند هذا التطبيق، في يونيو/ حزيران من ذلك العام، إلى جانب 58 تطبيقاً صينياً آخر بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ووافقت شركتا أوراكل ووول مارت على الاستحواذ على نسبة 20% من أعمال "تيك توك" العالمية، لكن تم تعليق الصفقة، دون حدوث تطورات حتى أكتوبر/ تشرين األول 2021 .ومع استمرار صراع التطبيق مع الحكومة األميركية، بلغ عدد المستخدمين 1.689 مليون شهرياً، بحلول يوليو/ تموز 2020. وأنهى "تيك توك" العام بوصفه التطبيق الأكثر تنزيلاً في العالم، وفقا لشركة (Tower Sensor) كما تجاوز رسمياً جميع التطبيقات التي تملكها شركة فيسبوك.

2021: استقبل التطبيق هذا العام مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكان لا يزال دون رئيس تنفيذي. لكن بحلول نهاية أبريل/نيسان 2021، اختارت (ByteDance) مديرها المالي شوزي تشيو لقيادة "تيك توك". فيما تراجعت التحديات في أميركا أيضاً، بعد إلغاء إدارة بايدن سلسلة من عمليات الحظر التي فرضها ترامب على التطبيق، وتأجيل بيع أصوله في أميركا. ورغم ذلك يخطط المؤسس تشانغ يى مينغ، للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي بحلول نهاية العام. في نهاية الربع الثالث من عام 2021، حقق تيك توك انجازاً جديداً، حيث أعلنت الشركة أن لديها الآن مليار مستخدم شهريا على مستوى العالم. كما يحتفظ التطبيق بالصدارة من حيث عدد التنزيلات، مع أكثر من 59 مليون عملية تثبيت في سبتمبر/أيلول وحده، وفقا لبيانات (Tower Sensor).
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