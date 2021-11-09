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زين العراق تطلق بطولة زين فاي2 للألعاب الإلكترونية

تكنولوجيا

2021-11-09 | 05:17
زين العراق تطلق بطولة زين فاي2 للألعاب الإلكترونية
106 مشاهدة

زين العراق تطلق بطولة زين فاي2 للألعاب الإلكترونية في أول بطولة محلية على مستوى العراق ضمن إطار منصة Zain esports الرائدة اقليمياً

• زين تقدم أكثر من 12 مليون دينار مجموع الجوائز المقدمة للفائزين بالإضافة الى الهدايا للمشاركين
• البطولة اعتمدت خاصية اللعب والاتصال عبر الإنترنت المتميز من أجهزة زين فاي2

اقامت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط، بطولة زين فاي2 للألعاب الإلكترونية في مقرها الرئيسي في بغداد. وجمعت البطولة، التي اقيمت تحت إطار منصة مجموعة زين الرائدة للألعاب الإلكترونية Zain esports، محبي وعشاق أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة ورواجاً في كافة أرجاء العراق. البطولة التي أقيمت على مدى يومين واعتمدت خاصية اللعب والاتصال عبر الإنترنت المتميز من أجهزة زين فاي2، ضمت ثلاثة ألعاب من فئات متنوعة هي لعبة "رينبو 6" rainbow six siege من فئة ألعاب الحاسوب ولعبة "ببجي موبايل" PUBG Mobile من فئة ألعاب الهاتف المحمول بالإضافة الى لعبة "فيفا" FIFA22 من فئة منصات الألعاب.
 
 
وخصصت زين العراق جوائز مميزة للفائزين بالمراتب الأولى التي تصل الى اكثر من 12 مليون دينار عراقي في البطولة التي تعتمد على جهاز زين فاي2 في اللعب والاتصال المطروح مؤخرا الى الأسواق كأحد حلول الاتصالات الحديثة باستخدام تقنيات جديدة وعروض مميزة بسرعة الجيل الرابع معتمدة على اسرع شبكة موبايل في العراق الذي من خلاله يوفر خاصية مميزة لمحبي الالعاب الالكترونية عبر الانترنت كالتغطية والسرعة العالية وتقليل زمن الاستجابة (ping) الذي يعتبر مناسب لممارسة الألعاب الالكترونية عبر الانترنت، هذا وفتحت أبواب التسجيل لمحبي الألعاب الالكترونية في العراق لخوض غمار منافسات بطولة زين فاي2 عبر منصة لـ Zain esports

وقال الرئيس الإدارة التجارية لزين العراق محمد سمير "في إطار جهود زين العراق المتواصلة لدعم جيل الشباب في العراق ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم وطموحهم، تطلق زين اليوم بطولة زين فاي2 للألعاب الإلكترونية والتي تعتمد على شبكة 4G-LTE الأكثر ابتكاراً، بالإضافة إلى أحدث تقنيات الاتصال والتواصل المتمثلة بأجهزة زين فاي2 لدعم هذا التجمع الشبابي الفريد على المستوى العراق. وتؤكد زين مرةً جديدة من خلال هذه المبادرة، على موقعها الريادي في دعم قطاع الألعاب الالكترونية، وعملها وحرصها الدائم على تمكين الشباب العراقي ودعم وتوفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم".
 

ويذكر بان التصفيات الأولية في البطولة لجميع الالعاب أقيمت من خلال منصة مجموعة زين Zain esports الرائدة إقليمياً في مجال الألعاب الإلكترونية المتنوعة بعد فتح أبواب التسجيل ودخول مئات اللاعبين في المنافسات الأولية ليصل الى المباريات النهائية في لعبة "ريبنو 6" rainbow six siege فريقين يتألف كل منها من خمسة لاعبين، أما نهائيات لعبة "ببجي موبايل" PUBG Mobile فشهدت منافسة شديدة بين عشرة فرق يتألف من أربعة لاعبين لكل فريق، في حين شهدت منافسات لعبة "فيفا" FIFA22 من اربع لاعبين وصلوا الى الدور النصف نهائي ليتنافسوا على لقب البطولة التي أقيمت في المقر الرئيسي لزين العراق بعد ان قامت الشركة بتأهيل قسم خاص مجهز بأحدث منصات الألعاب والتقنيات المستخدمة ليحتضن المنافسات والبطولات في مجال الرياضة الالكترونية.
ويشار بان زين اطلقت علامتها التجارية Zain esports عام 2020 لتكون منصة إقليمية في الرياضة الإلكترونية تنضم من خلالها سلسلة من المنافسات والمسابقات الرياضية الإلكترونية عبر الإنترنت على مستوى أسواق الشرق الأوسط، وتواصل زين توجهها النشط نحو التحول الرقمي للأفراد والشركات والقطاعات الحكومية، الذي يعتبر جزء من الأهداف الاستراتيجية للشركة، إذ ستساعد في تنمية مهارات الشباب الرقمية، وتعزيز الابتكارات التكنولوجية عبر شبكاتها الأكثر تطور.
وتعتبر منصةZain esports من أوائل منصات الألعاب في المنطقة التي بدورها تترجم تطلعات زين في تعزيز دور واحتضان الشباب وتقديم الوسائل الحديثة في تنمية قدراتهم في مجال الرياضات الذهنية لديهم وتوفير الحلول المبتكرة من خلال شراكات مع ومطوري ومجهزي أنظمة ومنصات الالعاب الإلكترونية العالمية.

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