تغريم "آبل" و"غوغل" بـ20 مليون يورو في إيطاليا!

فرضت هيئة الرقابة الإيطالية لمكافحة الاحتكار غرامات قدرها 20 مليون يورو (نحو 22.5 مليون دولار) على شركتي آبل وغوغل.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" إن هذه تعتبر المرة الثانية التي تفرض فيها هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا عقوبات على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين هذا الأسبوع.



يأتي ذلك في ظل اتخاذ الدول الأوروبية إجراءات صارمة ضد الممارسات التجارية لعمالقة شركات التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، بينما يمضي الاتحاد الأوروبي قدما في إصدار تشريعات في هذا الصدد.

وأوضحت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية إنها غرمت آبل وغوغل 10 ملايين يورو لكل منهما لانتهاكهما قانون المستهلك، وكذلك عدم تقديم معلومات كافية للعملاء واللجوء إلى "الأساليب العدوانية" في استخدام بياناتهم لأغراض تجارية.

وأضاف بيان صادر عن الهيئة: "لم تقدم آبل ولا غوغل معلومات واضحة وفورية عن الحصول على بيانات المستخدم واستخدامها لأغراض تجارية".

من جانبها، قالت شركة "غوغل" في بيان إنها ستتقدم باستئناف على الحكم بالغرامة، مشيرة إلى أن ممارساتها شفافة، وأنها تقدم للعملاء خدمات مفيدة.

أما شركة "آبل" فقالت إنها ملتزمة منذ فترة طويلة بحماية خصوصية مستخدميها، مضيفة أن قرار هيئة مكافحة الاحتكار كان خاطئًا وأنها كذلك ستتقدم باستئناف.

وكانت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا قد فرضت غرامة قدرها 200 مليون يورو على شركة آبل وعملاق التجارة الإلكترونية أمازون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت، أمس الخميس، على موقفها المشترك بشأن تشريعين تاريخيين يمكن أن يحددا رقابة غير مسبوقة على شركات التكنولوجيا الكبرى.