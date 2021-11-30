ستساعدك على الترويج لقناتك.. تيليغرام تطلق ميزة الرسائل الدعائية

أعلنت منصة تيليغرام Telegram، عن إطلاق ميزة الرسائل الدعائية Sponsored Messages، وهي أداة إعلانية جديدة ستسمح للمستخدمين بالترويج لقنواتهم وبرامجهم الآلية. تقول تيليجرام إنه بمجرد طرحها والسماح لها بتغطية تكاليف البنية التحتية الأساسية، سيشارك التطبيق إيرادات الإعلانات مع مسؤولي القنوات التي يتم فيها عرض الرسائل الدعائية.





تقول قناة السومرية على تليغرام



ينشر العديد من مسؤولي القنوات الفردية بالفعل إعلانات في شكل رسائل. يأمل



يؤكد تيليغرام على أن المستخدمين لن يروا الرسائل الدعائية في الدردشات الشخصية أو المجموعات. بالإضافة إلى ذلك، لن تقوم الشركة بتعدين أو تحليل بيانات المستخدم لعرض الإعلانات المستهدفة. علاوة على ذلك، فإنه يعد بعدم تعقب المستخدمين أو ملفات تعريفهم بناءً على تفاعلهم مع الرسائل الدعائية أو الأنشطة الأخرى ولا يسمح بالروابط الخارجية في مثل هذه الرسائل.



سيرى كل مستخدم في قناة معينة نفس الإعلان. ومع ذلك، ستقدم الشركة بعض الأدوات لخدمة "إعلانات دقيقة وفعالة". على سبيل المثال، يمكن للمعلنين اختيار اللغة والموضوعات التقريبية للقنوات التي يريدون عرض الإعلانات عليها. يمكن للمعلنين إنشاء رسائل دعائية باستخدام



انضم إلى صفحتنا على تيليغرام للحصول على تحديثات إخبارية فورية: http://t.me/alsumariatviraq كما يوضح تيليغرام ، لن يرى المستخدمون سوى الرسائل الدعائية (قراءة الإعلانات) في القنوات العامة التي تضم أكثر من 1000 مشترك. هذه الرسائل الترويجية ستحتوي على 160 حرفًا كحد أقصى وستكون مرتبطة بموضوع القناة التي يتم عرضها فيها.تقول تيليغرام إنها تختبر حاليًا الرسائل الدعائية مع قسم صغير من قاعدة المستخدم، مع طرح أوسع نطاقا في وقت لاحق. بعد الإطلاق الكامل، تخطط تيليغرام أيضًا لبدء مشاركة عائدات الإعلانات مع مالكي القنوات العامة، ومنهاالتي تجاوز عدد المشتركين فيها ٢٠ ألف مشترك.ينشر العديد من مسؤولي القنوات الفردية بالفعل إعلانات في شكل رسائل. يأمل تيليغرام أن تقدم الأداة الجديدة لهؤلاء المسؤولين طريقة أكثر بساطة وأقل فوضوية للترويج لقنواتهم وبرامجهم الآلية.يؤكد تيليغرام على أن المستخدمين لن يروا الرسائل الدعائية في الدردشات الشخصية أو المجموعات. بالإضافة إلى ذلك، لن تقوم الشركة بتعدين أو تحليل بيانات المستخدم لعرض الإعلانات المستهدفة. علاوة على ذلك، فإنه يعد بعدم تعقب المستخدمين أو ملفات تعريفهم بناءً على تفاعلهم مع الرسائل الدعائية أو الأنشطة الأخرى ولا يسمح بالروابط الخارجية في مثل هذه الرسائل.سيرى كل مستخدم في قناة معينة نفس الإعلان. ومع ذلك، ستقدم الشركة بعض الأدوات لخدمة "إعلانات دقيقة وفعالة". على سبيل المثال، يمكن للمعلنين اختيار اللغة والموضوعات التقريبية للقنوات التي يريدون عرض الإعلانات عليها. يمكن للمعلنين إنشاء رسائل دعائية باستخدام Telegram Ad Platform.

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