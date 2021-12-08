خلل يصيب فيسبوك في العراق

أعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأربعاء، عن وجود خلل في موقع "فيسبوك".



وقال المركز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مشكلة في رفع الفيديوهات على صفحات فيسبوك تؤدي الى تجزئة المقطع المرفوع الى ثلاثة اجزاء بعد رفعه بفترة وجيزة".

