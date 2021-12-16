إيلون ماسك يحصد لقب شخصية العام 2021 بمجلة "التايم"

حاز الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الاثنين، على لقب "شخصية العام" لسنة 2021 من جانب محرري ‏مجلة "تايم" الأمريكية.‏







وتابعت مجلة "تايم" عن إيلون ماسك: "بنقرة من إصبعه ترتفع البورصة أو تغرق، كما أن هناك جيشا من التابعين له يعلقون أحوالهم على كل كلمة له، إنه يحلم بالمريخ وهو يتفوق على الأرض، ذو فك مربع ولا يقهر، وفي الآونة الأخيرة يحب إرسال تغريداته على الهواء مباشرة". وفي مقال لها، أكدت مجلة "تايم" أنها اختارت ماسك للقب السنوي والشهير باعتباره "أغنى رجل في العالم، ولا يملك منزلا، وقد قام مؤخرا ببيع ثروته، ويطلق الأقمار الصناعية في المدار ويسخر الشمس، كما أنه يقود سيارة صنعها لا تستخدم الغاز، وبالكاد يحتاج إلى سائق".وتابعت مجلة "تايم" عن إيلون ماسك: "بنقرة من إصبعه ترتفع البورصة أو تغرق، كما أن هناك جيشا من التابعين له يعلقون أحوالهم على كل كلمة له، إنه يحلم بالمريخ وهو يتفوق على الأرض، ذو فك مربع ولا يقهر، وفي الآونة الأخيرة يحب إرسال تغريداته على الهواء مباشرة".

وأكدت المجلة عن ماسك: "هذا هو الرجل الذي يطمح لإنقاذ كوكبنا وجعله جديدا نسكنه: عبقري، صاحب رؤية، رجل صناعة، رجل استعراض، مهووس بالمخترع توماس إديسون، يخترع السيارات الكهربائية وينتقل إلى المريخ، قفزت شركته الناشئة في مجال الصواريخ "سبيس إكس" على شركة "بوينغ" للطائرات وغيرها لامتلاك مستقبل أمريكا في مجال الفضاء".

وأضافت: "تتحكم شركته للسيارات "تسلا" في ثلثي سوق السيارات الكهربائية بمليارات الدولارات التي كانت رائدة فيها، وتقدر قيمتها بنحو 1 تريليون دولار، وهو ما جعل ماسك الذي تبلغ ثروته الصافية أكثر من 250 مليار دولار أغنى مواطن في التاريخ، على الأقل على الورق".



وتابعت عنه: "إنه لاعب في الروبوتات والطاقة الشمسية والعملات المشفرة والمناخ، وزراعة الدماغ والحاسوب لدرء خطر الذكاء الاصطناعي والأنفاق تحت الأرض لنقل الأشخاص والشحن بسرعات فائقة، ويسيطر على شارع المال وول ستريت".



كما أكد رئيس تحرير مجلة "تايم" أنه تم الاستقرار على إيلون ماسك كـ"شخصية العام" لسنة 2021 لـ "إيجاده حلول لأزمة وجودية، ولتجسيده إمكانيات ومخاطر عصر عمالقة التكنولوجيا، ولقيادة التحولات الأكثر جرأة في المجتمع".

وبحسب المجلة، فإن "شخصية العام" تعني الشخص "الذي أثر في الأخبار أو حياتنا أكثر، سواء للأفضل أو للأسوأ".

يشار إلى أن قراء مجلة "تايم" الأمريكية اختاروا الأسبوع الماضي، الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، "شخصية العام" لسنة 2021.