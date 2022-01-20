"واتساب" يستعين بميزة من تيليغرام تتعلق بالرسائل الصوتية

طرح واتساب ميزة جديدة لمستخدمي تطبيقه التجريبي الذي يضيف القدرة على الاستمرار في الاستماع إلى رسالة صوتية بعد الخروج من سلسلة الدردشة. حيث يعمل واتساب على مشغل ملاحظات صوتية عالمي منذ بعض الوقت للسماح للمستخدمين بالاستماع إلى الرسائل الصوتية في الخلفية أثناء التنقل في التطبيق.
حاليًا ، إذا قمت بتشغيل ملاحظة صوتية ثم خرجت من سلسلة الدردشة التي تم استلام الملاحظة فيها ، فسيتم إيقاف التشغيل. تتمثل فكرة السماح باستمرار التشغيل في الاستمرار في الاستماع إلى التسجيلات الطويلة أثناء كتابة الرسائل الأخرى وقراءتها.
في أحدث إصدار تجريبي ، إذا قمت بتشغيل ملاحظة صوتية ثم التبديل إلى شاشة واتساب الرئيسية أو إلى سلسلة دردشة مختلفة ، تظهر واجهة تشغيل رسالة صوتية جديدة في الجزء العلوي من التطبيق مع أزرار لإيقاف الصوت مؤقتًا أو استئنافه أو استبعاده ملاحظة ، جنبًا إلى جنب مع شريط التقدم.
كما ترى في لقطة الشاشة هذه ، يمكن للمستخدم الإستماع إلى ملاحظة صوتية في قائمة الدردشات: في الواقع ، لن يتم الخروج من الملاحظة الصوتية التي تستمع إليها عند التمرير للخلف أو فتح محادثة مختلفة.
وفقًا لـ WABetaInfo ، تم إصدار الميزة لبعض مختبري تطبيق واتساب التجريبي لـ iOS و وواتساب الأعمال التجريبي ، ولكن ليس كلهم ، لذلك إذا لم تتمكن من الاستماع إلى الملاحظات الصوتية عند الخروج من الدردشة ، فانتظر التحديث التجريبي التالي عندما يتم طرحه بشكل كامل.
من غير المعروف متى سيصبح مشغل الملاحظات الصوتية العالمي متاحاً ، ولكن نظرًا لأن الميزة متاحة الآن لمستخدمي Android و iOS في الإصدار التجريبي ، فلا ينبغي أن تكون طويلة جدًا.