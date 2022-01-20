"واتساب" يستعين بميزة من تيليغرام تتعلق بالرسائل الصوتية

حاليًا ، إذا قمت بتشغيل ملاحظة صوتية ثم خرجت من سلسلة الدردشة التي تم استلام الملاحظة فيها ، فسيتم إيقاف التشغيل. تتمثل فكرة السماح باستمرار التشغيل في الاستمرار في الاستماع إلى التسجيلات الطويلة أثناء كتابة الرسائل الأخرى وقراءتها.في أحدث إصدار تجريبي ، إذا قمت بتشغيل ملاحظة صوتية ثم التبديل إلى شاشة واتساب الرئيسية أو إلى سلسلة دردشة مختلفة ، تظهر واجهة تشغيل رسالة صوتية جديدة في الجزء العلوي من التطبيق مع أزرار لإيقاف الصوت مؤقتًا أو استئنافه أو استبعاده ملاحظة ، جنبًا إلى جنب مع شريط التقدم.كما ترى في لقطة الشاشة هذه ، يمكن للمستخدم الإستماع إلى ملاحظة صوتية في قائمة الدردشات: في الواقع ، لن يتم الخروج من الملاحظة الصوتية التي تستمع إليها عند التمرير للخلف أو فتح محادثة مختلفة.وفقًا لـ WABetaInfo ، تم إصدار الميزة لبعض مختبري تطبيق واتساب التجريبي لـ iOS و وواتساب الأعمال التجريبي ، ولكن ليس كلهم ، لذلك إذا لم تتمكن من الاستماع إلى الملاحظات الصوتية عند الخروج من الدردشة ، فانتظر التحديث التجريبي التالي عندما يتم طرحه بشكل كامل.من غير المعروف متى سيصبح مشغل الملاحظات الصوتية العالمي متاحاً ، ولكن نظرًا لأن الميزة متاحة الآن لمستخدمي Android و iOS في الإصدار التجريبي ، فلا ينبغي أن تكون طويلة جدًا.