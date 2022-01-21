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ضوابط أبوية جديدة من سناب شات لحماية القاصرين

تكنولوجيا

2022-01-21 | 05:39
ضوابط أبوية جديدة من سناب شات لحماية القاصرين
المصدر:
tech1new
102 مشاهدة

أعلن سناب شات يوم الثلاثاء أن أدوات الرقابة الأبوية الجديدة ستظهر قريبًا على الشبكة الاجتماعية. وفقًا للشركة، ستكون هناك خيارات للحد من اقتراحات الصداقة للمستخدمين المراهقين حتى لا يجد الغرباء البالغون هذه الحسابات بسهولة.

لن يعرض سناب شات بعد الآن حسابات المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا كاقتراحات للمستخدمين الآخرين ما لم يكن لديهم عدد معين من الأصدقاء المشتركين. لن يمنع هذا الغرباء من إضافة مراهقين على الشبكة الاجتماعية، ولكنه بالتأكيد سيجعل من الصعب عليهم الدردشة مع مراهقين لا يعرفونهم.

يوضح سناب شات:
لقد أضفنا مؤخرًا حماية جديدة إلى إضافة سريعة، ميزة اقتراح الأصدقاء لدينا، لتوفير مزيد من الحماية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا. لكي تكون قابلة للاكتشاف في إضافة سريعة بواسطة شخص آخر، سيحتاج المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى وجود عدد معين من الأصدقاء المشتركين مع هذا الشخص - مما يضمن أيضًا أنه صديق يعرفونه في الحياة الواقعية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود سناب شات لمكافحة 'وباء الفنتانيل'، حيث تم اتهام الشبكة الاجتماعية بالفشل في منع 'المحتوى المرتبط بالمخدرات'. وفقًا للشركة، فقد عزز الذكاء الاصطناعي الخاص بها لاكتشاف مثل هذا المحتوى، فضلاً عن العمل مع وكالات إنفاذ القانون لتحسين وقت استجابتها لطلبات إنفاذ القانون.
بالإضافة إلى ذلك، نواصل العمل مع الخبراء لتحديث قائمة المصطلحات العامية والمتعلقة بالعقاقير التي نحظر ظهورها في سناب شات بانتظام. هذا جهد مستمر ومستمر لا يمنع مستخدمي سناب شات من الحصول على نتائج بحث لهذه المصطلحات فحسب، بل يُظهر أيضًا بشكل استباقي الموارد التعليمية الخبيرة في أداة Heads Up الخاصة بنا.

تقول الشركة أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الرقابة الأبوية الجديدة في الأشهر المقبلة.

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