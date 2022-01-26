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عملاق الإتصالات العراقي آسياسيل تصنف "أفضل شبكة هاتف محمول" بعد فوزها بجائزتين من أووكلا “Ookla®”

تكنولوجيا

2022-01-26 | 03:30
عملاق الإتصالات العراقي آسياسيل تصنف "أفضل شبكة هاتف محمول" بعد فوزها بجائزتين من أووكلا “Ookla®”
605 مشاهدة

إفتتحت آسياسيل عام 2022 بجائزتين كبيرتين عززتا مكانتها كرائد شبکات المحمول في العراق. حيث أعلنت آسیاسیل الیوم نتائج أکثر من 240,000 إختبار لسرعة الإنترنت قام بها المستخدمون بإستخدام تطبیق اختبار السرعة الخاصة بأووكلا “Ookla” والتي أثبتت بأن لدی آسياسيل "أسرع شبكة للهاتف المحمول" و "أفضل تغطية للهاتف المحمول" في العراق بناءً علی نتائج النصف الثاني للعام 2021 والتي تؤکد کونها أفضل شبكة للهاتف المحمول في العراق.

جاء هذا التصنيف المميز بعدما بذلت آسياسيل جهوداً هائلة لعمل تحسينات كبيرة والتي ساعدت الشرکة علی تزويد عملائها بخدمات 4G+. كل ذلك لم يكن ممكنا لولا الإستثمار الهائل الذي قامت به آسياسيل في البنية التحتية شبه غير الموجودة لقطاع الإتصالات في العراق، إلى جانب التفاني والعمل الجاد الذي قام به فريق آسياسيل لضمان أن تظل خدماتهم متميزة حتى خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وقد أثبتت نتائج اختبارات السرعة بأن لدی شركة آسياسيل أفضل تغطية للهاتف المحمول في العراق بفضل تغطية شبكتها لأکثر من 99٪ من العراق. كما صنفت آسياسيل على أنها أسرع شبكة للهاتف المحمول بفضل مستوی سرعتها البالغة 48.73. وقد اثبت هذان التصنيفان توفير آسياسيل لمشتركيها في العراق أفضل تجربة مع أفضل تغطية للهاتف المحمول في البلاد.
من المعروف أن قطاع الإتصالات لطالما كان يعاني من العديد من التحديات. ساعدت آسياسيل الحكومة في التغلب على هذه التحديات من خلال العمل على إصلاح البنية التحتية والإستثمار في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها شركة الإتصالات. يأتي هذا التصنیف في وقت يعتمد فيه العملاء بشكل كبير على سرعة شبكة الانترنت للهاتف المحمول للبقاء متصلين بخدمات الانترنت. تمكنت آسياسيل من إثبات مكانتها الرائدة باعتبارها المزود الحقيقي والوحيد لخدمات إتصالات للهواتف المحمولة الذي يجمع بين تقديم أسرع إتصال وأفضل تغطية وذلك بناءً علی نتائج النصف الثاني للعام 2021.

وعبر مدير العلاقات العامة والإتصالات في آسياسيل السيد عمر فالح عن سعادته بحصول آسياسيل علی الجائزتين الكبيرتين من أووكلا “Ookla” حيث قال: " إنه لمن دواعي سرورنا أن نحصل على جائزتي أسرع شبكة للهاتف المحمول في العراق، وأفضل تغطية للهاتف المحمول. هذا الإعتراف هو شهادة على الأداء الإستثنائي لشركة آسياسيل بناءً على تحليل أووكلا “Ookla” الدقيق للإختبارات والتي اجريت من خلال المستهلكین أنفسهم. تقدم آسياسيل باستمرار أسرع تجربة 4G خلال معظم أوقات السنة ومع جهودنا المستمرة لتوفير تجربة متفوقة. مع إطلاق تجربة 4G+ أصبحت الآن أسرع شبكة للهاتف المحمول في العراق، كما تم اثبات ذلك بواسطة إختبارات أووكلا “Ookla”. إننا نؤمن بمساعدة عملائنا على الإزدهار في العصر الرقمي - سواء كان ذلك للتعلم والتطوير أو العمل أو الترفيه."

وقد صرح دوغ سَتلز، المدیر التنفیذي لأوکلا "Ookla" قائلاً: "جوائز سرعة الإختبار "Speedtest Awards" المقدمة من أوکلا "Ookla" مخصصة لنخبة من مشغلي الشبکات الذین قدموا أداء و تغطیة إنترنت إستثنائيَّين لسوق معین. وانە لمن دواعي سرورنا ان نقدم لآسیاسیل جائزتي لأسرع شبکة للهاتف المحمول و أفضل تغطیة للهاتف المحمول في العراق. هذا الإعتراف هو شهادة على أدائها الإستثنائي في الربع الثالث والربع الرابع للعام 2021 بناءً على تحليل أووكلا “Ookla” الدقيق للإختبارات والتي اجراها المستهلكون أنفسهم من خلال تطبیق إختبار السرعة "Speedtest" الخاص بأووکلا 'Ookla'."

تم ذلك بناءً علی التحلیلات التي قامت بها مؤسسة Ookla® للبیانات المتاحة والتي تم توفیرها من قبلSpeedtest Intelligence® للربعین الثالث والأخیر من العام 2021. تستخدم العلامة التجاریة لأووکلا "Ookla" بموجب تراخیص رسمیة کما یتم اعادة طبعها بموجب تراخیص أیضاً.

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