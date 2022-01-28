تحديث جديد في "ماسنجر"... ما هو؟

أعلن مؤسس موقع "فيسبوك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربرغ عن تحديث جديد في تطبيق "ماسنجر" للمحاداث.





وأوضح زوكربرغ أن هذا التحديث يمكّن المستخدمين من استقبال اشعار اذا تم التقاط صورة "سكرين شوت" للمحادثة.



وايضا يضم تحديث جديد لمحادثات Messenger المشفرة من طرف إلى طرف بالأَضافة الي ملفات GIF والملصقات وردود الفعل على الدردشات المشفرة أيضًا”.



ونشر صورة على حسابه عبر "فيسبوك" يوثق فيها هذا التحديث.



وتجدر الإشارة إلى أن خبراء الخصوصية والأشخاص المؤيدين لتشفير الرسائل، كافحوا لفترة طويلة، لإثبات أن جعل التشفير من شأنه تحسين خصوصية المستخدم في جميع المجالات.

لكن "ميتا" واجهت عددًا من التحديات على هذا الصعيد، إذ قالت بعض المجموعات المعارضة لتوسيع التشفير، بأن القيام بذلك يمكن أن يعيق الجهود المبذولة لمكافحة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، وتتبع النشاط الإجرامي المفترض عبر الإنترنت بشكل عام.



يطال هذا التحديث وظائف ماسنجر ذات التشفير التام أو end to end encrypted بالإضافة إلى إشعارات لقطة الشاشة.وأوضح زوكربرغ أن هذا التحديث يمكّن المستخدمين من استقبال اشعار اذا تم التقاط صورة "سكرين شوت" للمحادثة.وايضا يضم تحديث جديد لمحادثات Messenger المشفرة من طرف إلى طرف بالأَضافة الي ملفات GIF والملصقات وردود الفعل على الدردشات المشفرة أيضًا”.ونشر صورة على حسابه عبر "فيسبوك" يوثق فيها هذا التحديث.وتجدر الإشارة إلى أن خبراء الخصوصية والأشخاص المؤيدين لتشفير الرسائل، كافحوا لفترة طويلة، لإثبات أن جعل التشفير من شأنه تحسين خصوصية المستخدم في جميع المجالات.لكن "ميتا" واجهت عددًا من التحديات على هذا الصعيد، إذ قالت بعض المجموعات المعارضة لتوسيع التشفير، بأن القيام بذلك يمكن أن يعيق الجهود المبذولة لمكافحة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، وتتبع النشاط الإجرامي المفترض عبر الإنترنت بشكل عام.





وفي وقت سابق، أعلن زوكربغ أن شركة ميتا تبني ما يزعم أنه أسرع كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي في العالم كجزء من خطط لبناء مشروع "ميتافيرس" الافتراضي.

وأوضح أن "ميتافيرس"، وهو مفهوم يمزج بين العالم المادي والرقمي عبر الواقع الافتراضي والواقع المعزز، سيتطلب قوة حاسوبية "هائلة".

وقالت شركة "ميتا"، المالكة لكل من "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب"، إن الكمبيوتر العملاق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي أطلق عليه اسم AI Research SuperCluster (RSC)، هو بالفعل خامس أسرع كمبيوتر في العالم، رغم أنه لم يكتمل بعد.



ووعد باحثو "ميتا" بأن يصبح RSC أسرع كمبيوتر من نوعه عند اكتماله في صيف العام الجاري.



يذكر أن زوكربرغ كان قد غيّر اسم شركة فيسبوك إلى ميتا Meta المشتق من Metaverse.