رسميا آبل تطلق ايموجي الرجل الحامل!

أضافت شركة آبل Apple في تحديثها التجريبي الجديد iOS 15.4 دعماً للإصدار الجديد من الرموز التعبيرية Emoji 14.



وكان الرمز الأكثر غرابة هو رمز الرجل الحامل.



وهناك أيضا عدد من الرموز التعبيرية الجديدة التي تخص اليد مثل اليدين التي ترسم قلب، واليد المبسوطة نحو اليمين، واليد المبسوطة نحو اليسار وغيرها.



هذا ويوجد رموز تعبيرية تخص الوجه مثل الوجه الذائب والوجه مع يدين على العينين والوجه الذي يؤدي تحية والوجه المنقط.

وتجدر الاشارة الى ان صحيفة الغارديان البريطانية، كانت قد اعلنت في الصيف الماضي انه تمت الموافقة على عدد من الرموز التعبيرية الجديدة "الإيموجى" لاستخدامها على الأجهزة المختلفة بدءا من هذه السنة، من بينها "الرجل الحامل" والمصافحة بين الأعراق ووجه لا يستطيع تحمل المشاهدة، وذلك وفقا لمسودة نشرها اتحاد "يونيكود" الذى يوافق على استخدام الرموز.



وأوضحت الصحيفة أن الرموز التعبيرية الجديدة، ما هي إلا تكملة للسعي الى تقديم إصدارات ذكورية وأنثوية ومحايدة جنسيا لكل رمز تعبيري متاح، بالإضافة إلى درجات مختارة من ألوان البشرة.