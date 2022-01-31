استطلاع فايبر: 84% من المستخدمين العراقيين يعتبرون الخصوصية الرقمية مهمة للغاية

الاستطلاع الذي شارك به أكثر من 1,500 من المستخدمين العراقيين بيّن أهمية خصوصية البيانات بالنسبة للمستخدمين حيث أكّد 84% من المشاركين في الاستطلاع أن الخصوصية الرقمية مهمة بالنسبة لهم. هذه النسبة جاءت مرتفعة مقارنة بالعام الماضي حيث سجل 70% من المستخدمين العراقيين أن الخصوصية الرقمية مهمة للغاية. يشير ذلك إلى تنامي في وعي المستخدم بأهمية حماية البيانات الشخصية.تعدّ ميزة التشفير من طرف إلى طرف هي الأكثر أهمية بالنسبة للمستخدمين عند اختيار تطبيق المراسلة للتواصل مع عوائلهم وأصدقائهم. 70% من المشاركين في الاستطلاع في العراق أكدوا على أنّ التشفير من طرف إلى طرف بشكل أساسي في المكالمات والدردشات الخاصة هي أكثر ميزة مهمة بالنسبة لهم فيما جاءت سمعة التطبيق وعدم وجود أي بلاغات عن خرق للبيانات بالمرتبة الثانية بنسبة 10%.يقوم تطبيق فايبر، المملوك لشركة راكوتين اليابانية وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، بتشفير تام وبشكل أساسي لجميع الرسائل والمكالمات الخاصة. يقدّم فايبر ميزة أخرى لحماية الخصوصية وهي الدردشات المخفية والتي لا يمكن الوصول إليها إلّا باستخدام رمز سري (PIN). كما يوفر فايبر خاصية الرسائل القابلة للاختفاء حيث يتمّ تدمير الرسائل ذاتيًا بعد فترة زمنية محددة، للحالات التي لا يرغب فيها المستخدمون في أن يقوم الطرف المتلقي بحفظ رسائلهم.وفي سؤال عن امكانية تغيير تطبيق المراسلة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، أكد 82% من المشاركين في الاستطلاع في العراق أنه من الممكن أن يقوموا بتغيير تطبيق المراسلة الذي يتصلون من خلاله مع العائلة والأصدقاء وذلك لأن حماية الخصوصية أمرا مهما بالنسبة لهم. وفي تعليق للسيد لـ أتاناس رايكوف، مدير أول في تطبيق فايبر قال فيه: "هذا الاستطلاع السنوي الذي نقوم به بمناسبة اليوم العالمي لخصوصية البيانات يوضّح مدى وعي المستخدم بأهمية حماية الهوية الرقمية. يبيّن الاستطلاع أنّ خصوصية البيانات تحتل المرتبة الأولى في أذهان مستخدمينا في العراق بنسبة 84%، وهي كذلك أحد اهتماماتنا الرئيسية، وسنواصل تزويد المستخدمين في جميع أنحاء العالم بمنصة اتصال آمنة لمحادثاتهم ومكالماتهم من خلال تشفير تام وبشكل أساسي لجميع الرسائل والمكالمات الخاصة."عن راكوتين فايبر:يربط تطبيق فايبر الناس بعضا ببعض بعض النظر عن خلفياتهم أو أماكن تواجدهم. يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الاستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والمناقشات مع العلامات التجارية والمشاهير. نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانية للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.يعد تطبيق فايبر جزء من شركة راكوتين، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. راكوتن فايبر هي قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما ويستضيف تطبيق فايبر العديد من القنوات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل هيئة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة غيرها الكثير.انضم إلى فايبر اليوم واستمتع بأفضل تجربة اتصال في العالم.