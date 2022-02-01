صور ثلاثية الأبعاد... تحديث جديد في منصات "ميتا"

طرحت شركة ميتا، صورًا افتراضيّة ثلاثيّة الأبعاد على منصّات "فايسبوك"، "إنستغرام"، و"ميسينجر".
يتيح هذا التحديث استخدام الصورة الافتراضية كصورة شخصيّة، وإرسالها كملصقات عبر الدردشات، بالإضافة إلى استعمالها على تقنيّات الواقع الافتراضيّ التابعة للشركة.
وتزامنًا مع هذا التحديث، كتب المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربرغ على حسابه عبر "فيسبوك": يجب أن يكون metaverse أكثر قابلية للتشغيل البيني وانفتاحًا من أي منصة حوسبة من قبل. تفخر Meta بالانضمام إلى "”Crypto Open Patent Alliance لإتاحة براءات اختراع التشفير الخاصّة بنا لأي شخص لاستخدامها حتى نتمكن جميعًا من بناء هذا المستقبل معًا.
وأقرّت "ميتا" بدورها بأن الصّور الرمزيّة الافتراضيّة لا تزال "خطوة مبكّرة" من شأنها تعزيز دخول الشركة في مجال ميتافيرس.
وذكر موقع "إن غادجت" أن الرموز ستحاكي أسلوب وشخصيّة صاحبها بواقعيّة أكبر، مع مزيد من التفاصيل في الوجه ولون البشرة والتعبيرات.
وأقرّت "ميتا" بدورها بأن الصّور الرمزيّة الافتراضيّة لا تزال "خطوة مبكّرة" من شأنها تعزيز دخول الشركة في مجال ميتافيرس.
وذكر موقع "إن غادجت" أن الرموز ستحاكي أسلوب وشخصيّة صاحبها بواقعيّة أكبر، مع مزيد من التفاصيل في الوجه ولون البشرة والتعبيرات.
كذلك، أعلن زوكربغ أن شركة ميتا تبني ما يزعم أنه أسرع كمبيوتر عملاق للذكاء الاصطناعي في العالم كجزء من خطط لبناء مشروع "ميتافيرس" الافتراضي.
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