صور ثلاثية الأبعاد... تحديث جديد في منصات "ميتا"

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD — Meta (@Meta) October 28, 2021

وكان زوكربرغ قد أعلن في تشرين الأول الماضي تغيير اسم الشركة إلى ميتا المشتقة من "ميتافيرس" metaverse الذي يرى أنه مستقبل الشركة والعالم.



و الكلمة تتعلق بمزيج من التجارب الاجتماعية التي ستتوفر أونلاين أو عبر الإنترنت.



وفي وقت سابق، كشف زوكربرغ عن تحديث جديد في تطبيق "ماسنجر" للمحادثات.

يطال هذا التحديث وظائف ماسنجر ذات التشفير التام أو end to end encrypted بالإضافة إلى إشعارات لقطة الشاشة.





وايضا يضم تحديث جديد لمحادثات Messenger المشفرة من طرف إلى طرف بالأَضافة الي ملفات GIF والملصقات وردود الفعل على الدردشات المشفرة أيضًا”.

وأوضح زوكربرغ أن هذا التحديث يمكّن المستخدمين من استقبال اشعار اذا تم التقاط صورة "سكرين شوت" للمحادثة.وايضا يضم تحديث جديد لمحادثات Messenger المشفرة من طرف إلى طرف بالأَضافة الي ملفات GIF والملصقات وردود الفعل على الدردشات المشفرة أيضًا”.

وأقرّت "ميتا" بدورها بأن الصّور الرمزيّة الافتراضيّة لا تزال "خطوة مبكّرة" من شأنها تعزيز دخول الشركة في مجال ميتافيرس. وذكر موقع "إن غادجت" أن الرموز ستحاكي أسلوب وشخصيّة صاحبها بواقعيّة أكبر، مع مزيد من التفاصيل في الوجه ولون البشرة والتعبيرات.