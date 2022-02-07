تيك توك في الصدارة... إليكم أكثر 10 تطبيقات تحميلًا في العالم!

نشرت شركة “app intelligence and analytics قائمتها الجديدة حول التطبيقات الأكثر تحميلًا في العالم في شهر كانون الثاني المنصرم.

تصدّر تطبيق "تيك توك" القائمة بـ52 مليون تحميل، متفوّقًا على منافسه الأكبر "انستغرام" الذي تلاه بـ42 مليون تحميل.

اللافت في هذه القائمة هو خروج تطبيقات "فيسبوك"، "واتساب" و"تيليغرام" من المراتب الـ5 الأولى. بالإضافة إلى تقدّم ملحوظ أحرزه تطبيق "زوم" بعد تراجعه في كانون الأول الماضي.

هذا وأتى تطبيق "Spotify" و"Capcut" في أسفل القائمة بـ19 مليون تحميل لكلّ منهما.



ورغم أن عدد التحميلات (310 مليون) جاء أقل بقليل من شهر كانون الأوّل(362 مليون)، إلّا أن الشركة اعتبرت النتيجة ليست صادمة نسبةً للشهر الأوّل من السنة الجديدة.



وتجدر الإشارة إلى ان القائمة شملت عدد التحميلات عبر نظامي "اندرويد" و" IOS".