قريبًا... ميزة جديدة من واتساب تختصر وقتكم!

وأساس هذه الخدمة هو قدرة المستخدمين على الاستماع إلى الملاحظات الصوتية الواردة إليهم حتى بعد خروجهم من الدردشة مع الصديق إلى دردشة أخرى، بحسب ما ورد في موقع WABetaInfo الإخباري التقني.وتختصر هذه الخدمة الوقت أمام المستخدمين، إذ بات بمقدورهم الاستماع إلى الملاحظات الصوتية، تزامنًا مع قراءة رسائل صديق آخر في التطبيق.وتجدر الإشارة إلى أنّ الشركة بدأت طرح هذه الخدمة في الإصدار التجريبي لها في الهواتف التي تعمل بنظام "أي أو أس". أمّا بالنسبة للهواتف التي تعمل وفق نظام "أندرويد" فلم يُعرف تحديدًا موعد إدراجها فيها.ويأتي ذلك، بعد حوالي أسبوعين على إعلان "واتساب" وضعها اللمسات الأخيرة على تقنية جديدة تتيح نقل سجل المحادثات بين مستخدمي هواتف "أندرويد" و"آي أو أس"، الأمر الذي لم يكن متاحا بالسابق بشكل كامل.وفي التفاصيل، يطلب "واتساب" إذن المستخدمين من أجل استيراد المحادثات من الهاتف الآخر الذي يعمل بنظام مختلف، ويرجح أن تتم العملية من خلال كيبل أو عن طريق "واي افي" قريب.وسيطلب من المستخدمين إبقاء البرنامجين مفتوحين ورفع قفل الهاتفين أثناء علمية النقل.