لعبة فيديو شهيرة تقع أحداثها في بغداد!

تسليط الضوء على العراق إعلامياً وفنياً بدأ يزداد شيئًا فشيئًا.





يبدو أننا أمام تجربة مختلفة عن الأجزاء السابقة!



بحسب تقرير للصحافي الشهير جايسون شراير في "بلومبرغ"، فإن شركة Ubisoft حوّلت توسعة للعبة Assassin's Creed Valhalla تضم شخصية ’باسم‘، إلى لعبة مستقلة بحد ذاتها تحمل العنوان الفرعي Rift. ومن المتوقع أن تصدر في أواخر سنة 2022 أو أوّل الـ2023.

وأحداث اللعبة تدور في العاصمة العراقية بغداد. هناك تسريبات عن أن الجزء الجديد من لعبة الفيديو الشهيرة Assassin's Creed ستقع أحداثه في العراق.يبدو أننا أمام تجربة مختلفة عن الأجزاء السابقة!بحسب تقرير للصحافي الشهير جايسون شراير في "بلومبرغ"، فإن شركة Ubisoft حوّلت توسعة للعبة Assassin's Creed Valhalla تضم شخصية ’باسم‘، إلى لعبة مستقلة بحد ذاتها تحمل العنوان الفرعي Rift. ومن المتوقع أن تصدر في أواخر سنة 2022 أو أوّل الـ2023.وأحداث اللعبة تدور في العاصمة العراقية بغداد.

وكشف التقرير أن الجزء الجديد لن يضم عالمًا مفتوحًا هائلًا لكن سيركز بدلاً من ذلك على أسلوب لعب التخفي وهو"ذات نطاق أصغر" بشكل عام من ألعاب Assassin's Creed السابقة.



وأشار التقرير إلى أن " Rift تحولت إلى لعبة مستقلة بحد ذاتها في أواخر عام 2021، ومن المتوقع إصدارها قبل Assassin's Creed Infinity، التطور القادم للسلسلة التي يُشاع أنها لعبة منصة متطورة على غرار Fortnite.".